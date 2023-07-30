«Мы боролись два года!»: певица Натали сделала заявление после смерти мужа

Супруги были счастливы в браке 32 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большое горе пришло в дом 49-летней исполнительницы хита «О, Боже, какой мужчина!» певицы Натали. Муж артистки 53-летний музыкальный продюсер Александр Рудин скоропостижно ушел из жизни.

С Александром Натали воспитывала троих сыновей, они были счастливы в браке 32 года. Сегодня в родном Дзержинске Александра похоронили.

Натали рассказала KP.RU о причине смерти супруга.

- Последствия ковида. Мы боролись с болезнью два года… - сказала KP.RU певица.

Знакомые покойного продюсера в шоке от случившегося. Александра все очень любили, уважали. Все отмечают скромность и доброжелательность супруга артистки.

- Сашу я знал хорошо, но давно с ним не общался, - говорит звездный промоутер Сергей Лавров. - Слышал, что он ушел из жизни из-за постковидной депрессии, наложил на себя руки, но подробностей не знаю. Могу только сказать, что они были счастливы с Наташей, Саша ее очень любил. Образцовая семья у них была. Она и на гастроли выезжала редко, потому что вся была в семье, заботилась о семье и детях. Но при этом Наташа очень востребованная певица, все у них с работой было благополучно. 1 миллион рублей стоит ее концерт. Заказов много, но они с мужем обычно соглашались на 1-2 концерта в месяц. Они скромные люди, за деньгами не гнались. На первом месте у них всегда была семья.

Для Наташи это страшная потеря, муж был для нее всем! - поделился с KP.RU промоутер Сергей Лавров.

KP.RU приносит соболезнования семье певицы Натали.