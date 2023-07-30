В Адмиралтействе открыли барельеф в честь славной победы военных моряков

Барельеф посвящен героям-морякам, отстаивавшим статус России у острова Корфу Фото: Кадр видео

Замминистра обороны России Николай Панков открыл в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (греческий остров в Ионическом море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Федора Ушакова в 1799 году.

«Уверен, что барельеф станет не только украшением здания Главного адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы», - сказал заместитель Министр обороны России на церемонии открытия барельефа.

Панков напомнил, что в результате взятия острова наша страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий.

Кстати, получив известие о взятии Корфу, легендарный полководец – генералиссимус Александр Суворов записал: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!».

СПРАВКА «КП»

Штурм крепости на острове Корфу прошел за три дня силами военных моряков русско-турецкой эскадры под командованием непобедимого флотоводца вице-адмирала Федора Ушакова в феврале 1799 года после четырехмесячной блокады. Это был уникальный для того времени военный опыт проведения успешной морской операции против берегового укрепления. В результате победы Ушакова в плен сдались 2931 военнослужащих французского гарнизона (в том числе 4 генерала).

В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне» и более десяти различных кораблей и судов противника. Потери составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев. За этот штурм Император Павел I произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена святого Александра Невского. Взятие Корфу завершило освобождение Ионических островов из-под власти французов. На освобожденных островах под временным протекторатом России и Турции была создана Республика Семи Островов, в течение нескольких лет служившая опорной базой для русской средиземноморской эскадры.