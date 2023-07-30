Цены на какао бьют рекорды: почему сладости продолжают дорожать, а их качество - падать

Производители предупреждают - цены на шоколад вырастут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на какао бьют рекорды – они приблизились к максимальному уровню за последние полвека, преодолев в июле отметку 3500 долларов за тонну. Причина – плохая погода в Западной Африке, которая является главным поставщиком какао-бобов на мировой рынок. Только на две страны этого региона - Кот-д’Ивуар и Гану -приходится 60% мирового производства какао. Поэтому низкое количество осадков и сухой ветер, которые наблюдаются здесь нынешним летом, ведут к дефициту ценного продукта. По оценкам Bloomberg, падение производства какао может составить 10%.

Поскольку какао-бобы, а точнее, какао-масло, которое из них производят, является одним из главных ингредиентов в производстве шоколада, его дефицит и подорожание приведет к существенному росту цен на шоколад. Впрочем, это происходит уже сейчас. Согласно исследованиям поставщика глобальных данных о ценах на сырьевые товары британской компании Mintec Ltd, цены на какао-масло выросли с начала года на 20,5%.

Крупные производители кондитерских изделий, в том числе, работающие в России, закупают какао-масло на мировых биржах. Поэтому рост мировых цен не может не сказаться на конечной продукции на полках наших магазинов. И на днях уже прозвенел звоночек – Телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что уже этой осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад. А это такие известные марки, как «Раффаэлло», «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше». Подорожать продукция должна на 7–8%. В публикации повышение цен связывают с курсом рубля, который ослаб по отношению к доллару.

В компании «Ферреро Руссия» планы по повышению цен «Комсомолке» пока не подтвердили, мы направили туда редакционный запрос.

Основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков уверен, что повышения цен на шоколад в ближайшее время не избежать. Причины – подорожание сырья на мировых рынках, и ослабление рубля, ведь российский шоколад производится из компонентов исключительно импортного производства.

- Курсовая разница всегда отражается на стоимости конечного продукта, - рассказал Андрей Шарков «Комсомольской правде». – Думаю, что осенью нам следует ожидать роста цен на шоколадные изделия в среднем на 10%. При этом их качество станет хуже, поскольку компенсировать рост цен многие производители попытаются заменой натурального какао-масла его дешевыми заменителями. Российский рынок не слишком требователен к качеству, но те, кто ценит настоящий шоколад, конечно, почувствуют разницу. А вот качественные продукты без заменителей подорожают еще больше, мой прогноз – на 20%.