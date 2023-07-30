Нашли на козырьке подъезда: появились ужасные подробности смерти мужа певицы Натали

Натали и Александр Рудин поженились 32 года назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тело мужа певицы Натали нашли на козырьке подъезда дома в Москве, где проживала семья артистки. Сама звезда эстрады о самоубийстве Александра Рудина молчит. Мужчину похоронили 30 июля в Дзержинске.

Тело 53-летнего мужа певицы Натали нашли 27 июля на козырьке подъезда дома по улице Беломорской. За две недели до трагедии у Александра Рудина умер отец.

Как пишет сайт mk.ru, Рудин с 2021 года страдал серьезным душевным недугом. Он неоднократно обращался к врачам по этому поводу.

Никакой записки Рудин не оставил. Также на месте трагедии не обнаружено следов насильственной смерти, передает Пятый канал.

Напомним, певица Натали и Александр Рудин познакомился еще в юные годы. Они жили на соседних улицах в Дзержинске. Поженились, когда артистке было всего 17 лет. Пара воспитывала троих сыновей. В 2001-м она подарила возлюбленному первого наследника Арсения. Спустя девять лет на свет появился сын Анатолий. В 2017 году артистка родила третьего сына Евгения. Исполнительница хитов "О боже, какой мужчина!" и "Ветер с моря дул" признавалась, что муж для нее - весь мир.