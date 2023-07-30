Орудие в информационной войне и отмывание денег: что скрывается за публикацией о "подготовке ВСУ Британией к захвату Крыма"

Готовится настоящая операция, чтобы подготовленный Британией украинский спецназ высадился на территорию русского Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал эту публикацию.

…- Британская Daily Express сообщила, что готовится настоящая операция, чтобы подготовленный Британией украинский спецназ высадился на территорию русского Крыма.

- Я склоняюсь к мысли, что в статье больше проявляется финансово-экономический характер.

Можно предположить, в какой-то статье бюджета прописано финансирование по подготовке бойцов ВСУ. Написано, что не Великобритания готовит эти две тысячи бойцов, а готовит - сама Украина в Великобритании.

Это нужно прописать, чтобы потом объяснять, куда делись деньги.

Выделяются средства, наверное, немалые.

А мы уже знаем, что деньги эти идут на подготовку военнослужащих ВСУ, когда они проходят подготовку в Хорватии, в Великобритании, даже в США.

Но сами же военнопленные ВСУ подтверждали, что расписывались они за три тысячи патронов, а на руки получали тридцать.

Все это имеет теневой криминальный, коммерческий аспект.

Если эта информация правдивая, то всех, кто ее передал, кто сообщил об этом, по идее, должны были арестовать. Потому что она очень похожа на ту, которая не подлежит распространению или является военной тайной. Но никто никого сажать не собирается, что свидетельствует о том, что статья - заказная.

Причём - ее раскручивают в мировом информационном пространстве.

Цель – отмывание денег, а уже второй аспект – информационно-психологическое воздействие на нас.

Военный аспект здесь сводится почти к нулю.

- Западная военная техника была захвачена в зоне СВО. Шведская боевая машина пехоты, французский колесный танк. Насколько эти трофеи ценны для наших военных.

- Они, в определенном смысле, ценны с той точки зрения, что мы будем искать слабые места в этой технике. Если там есть что-то перспективное в плане развития военной техники, то мы не будем один в один это копировать. Но - попробуем их развить, модернизировать. Сделаем шаг вперед на основе уже обнаруженных нами технологий.

И, конечно, важен имиджевый характер.

Думаю, у нас будет создан музей под открытым небом с этой трофейной техникой. Шел разговор о том, чтобы сделать эти музеи вблизи посольств, страны которых поставляют эту технику.

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