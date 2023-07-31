Россия - щедрая душа: Для чего мы вкладываемся в Африку

Сближение России с Африкой - взаимовыгодно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под занавес форума посольство России в Уганде, как говорит молодежь, отожгло. Наши дипломаты в одном твите выложили два фото. На первом - отношение к африканцам там. Лидеров континента, прибывших на некое западное мероприятие, сгружают в общий автобус, будто подвозя массовку на митинг. А на втором - отдельный кортеж с российским лимузином «Аурус», предоставленный каждому темнокожему премьеру или президенту на питерском саммите. «Как у нас говорят: Россия - щедрая душа», - заключило посольство.

В Европе африканских лидеров скопом усадили в один автобус. В Питере каждого встречал лимузин.

Эта щедрость мелькала и в недоступном обычному человеку закулисье форума. Например, хороший журналист - сытый журналист. Каждому из тысяч аккредитованных «воинов пера» (включая, понятно, и африканцев) в кулуарах саммита выдавали роскошный обед и ужин из трех-четырех блюд. Бесплатно, разумеется, - хотя и не более двух раз в сутки на человека. А на второй день, когда погода стала обычной для Петербурга (зарядил крепкий дождь), организаторы дарили всем гостям зонтики.

Кто-то поморщится: «Опять пыль в глаза пускаем, за свои деньги кормим весь мир». Но это не так. В отличие от иных времен нынешнее сближение с Африкой - взаимовыгодно. Уж как возмущались «народные витии», когда на первом саммите четыре года назад объявили о списании континенту долгов больше чем на $20 млрд. Однако почти такая же сумма - объем ежегодной российско-африканской торговли с Африкой. А благодаря таким саммитам показатель этот и дальше прет вверх, как трава в саванне после дождя. Еще одна цифра: по итогам петербургских встреч объявлено о новых контрактах с африканскими странами аж на триллион рублей. Так что Россия тут - не столько щедрая, сколько прагматичная. И мы выигрываем, и они - к общей выгоде.