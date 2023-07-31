ФСБ России задержала за государственную измену трех жителей Воронежской области

Сотрудники ФСБ России установили, что фигуранты уголовного дела активно передавали националистической организации сведения о российских военных объектах

Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли противоправную деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Они оказывали помощь представителям украинской националистической организации «Правый сектор*» (запрещена на территории России), направленной против безопасности нашей страны.

- В 2022 году был завербован в интернете украинским националистом, который в тот момент был командиром роты добровольческого украинского корпуса ВСУ, сторонником «Правого сектора». Он поручил мне в социальных сетях вербовать других жителей Воронежской области, - рассказал на допросе один из задержанных.

Другой фигурант уголовного дела заявил, что ему поставили задание установить место нахождение российского летчика, который в прошлом году находился в украинском плену.

- В мае 2023 года поставили задачу поджогов на железной дороге, подрыву объектов промышленности на территории Воронежской области, - добавил он.

Сотрудники ФСБ России установили, что фигуранты уголовного дела активно передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Теперь им придется ответить за ущерб.

В отношении задержанных следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена» (предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* Запрещенная в России террористическая организация