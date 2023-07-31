За честную игру

Фото: Shutterstock

Таким образом делается попытка сделать российский спорт максимально честным, прозрачным и стремительно развивающимся.

В марте 2023 года международная компания, что занимается сбором и анализом данных для букмекерских компаний всего мира, опубликовала результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место в рейтинге стран с подозрительными матчами в разных видах спорта. Имеется в виду договорной характер игры. В основе исследования лежит анализ изменений букмекерских коэффициентов во время спортивных матчей по 90 видам спорта, алгоритм выявлял нарушения в схемах ставок, например, всплески регистраций букмекерских счетов или большие перемещения денег. Интересно то, что искусственный интеллект, который применялся для проведения исследования, рассматривал все спортивные события в России, не отделяя официальные от неофициальных, а в этом кроется очень важный нюанс.

На прошлой неделе суд вынес решение о споре между БК «Бетсити» и межрайонной инспекции ФНС №25 по Ростовской области. Не в пользу букмекера. Спор состоялся в связи с проведением любительского хоккейного соревнования в Магнитогорске. Оно не было официальным, то есть не состояло в Едином Календарном Плане (ЕКП) спортивных мероприятий в России, значит, не было согласовано ни Минспорта РФ, ни уполномоченными на то федерациями.

В ФХР обратили внимание на это соревнование в линии событий компании «Бетсити» потому, что по закону легальные букмекеры могут работать только с официальными мероприятиями. Федерация обратилась в ФНС, где было принято решение вынести букмекеру предупреждение. Он с этим не согласился, обратился в суд и…проиграл.

Подобные обращения со стороны федераций происходят часто, ведь неофициальные матчи несут в себе гораздо более значимую проблему – высокие риски быть «договорными» по своей сути. Сегодня за честностью матчей следят именно спортивные федерации, они же выявляют «договорняки» и вводят санкции за их организацию. Иногда к делу подключаются правоохранительные органы: наказания за такие нарушения предусмотрены уголовным и административным законодательствами.

Высокую степень ответственности и понимания необходимости усиления контроля осознают не только в федерациях, Минспорта, но и в ЕРАИ. Как единый регулятор организация участвует в разработке правил и стандартов, развивая и поддерживая инициативы борьбы с нечестной игрой, в которой, кстати, среди федераций одним из лидеров является именно Федерация Хоккея России.

К примеру, в ФХР был создан специальный департамент по предотвращению договорных матчей. По этому же пути пошел и Российский Футбольный Союз. ФХР вообще очень чутко реагирует на любые нарушения и попытки избежать ответственности за них. Известно уже много случаев обращения представителей федерации в надзорные и правоохранительные органы по вопросам не только подозрений на организацию договорных матчей, нарушений в работе агентов, спортсменов, после чего нарушители несли наказание в соответствии с законодательством РФ. После чиновников от федераций, делом могут заинтересоваться уже правоохранительные органы.

Нужно понимать, что неофициальные матчи – это удобное поле для обогащения нелегальных букмекеров, то есть на лицо необходимость реализации целого комплекса мер и скоординированной работы федераций, регуляторов, ЕРАИ, официальных букмекеров – всех ключевых структур российского спорта и правоохранителей. По словам предправления небанковской кредитной организации Елены Шейкиной платежи в пользу незаконных организаторов азартных игр в последний год выросли и улучшения ситуации не происходит. Шейкина связала это с тем, что у Роскомнадзора стало гораздо меньше возможностей блокировать приложения нелегальных азартных игр в магазинах AppStore и Google Play, что стали из-за этого пользоваться популярностью криминальных структур. То есть, у организаторы договорных матчей и нелегальные букмекеры продолжают находить лазейки для обогащения.

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов раскрыл подробности обсуждаемой сегодня участниками легального рынка с профильным подкомитетом ТПП возможности создания постоянно действующего консультативного органа». По словам Давыдова, «цель деятельности обсуждаемой структуры предполагает оказание практической помощи регуляторам и правоохранителям в части выявления новых схем обхода существующих ограничений. Новая организация возьмет на себя также и выработку готовых технологических решений, будет выявлять и передавать в соответствующие ведомства информацию о рекламе, сайтах, финансовых механизмах и технологиях, которыми пользуются нелегалы». Букмекеры уже активно сотрудничают с Центробанком, роскомнадзором и правоохранительными органами, а новый орган позволит систематизировать это сотрудничество, сделав его более эффективным. Это, конечно, станет подспорьем в борьбе с нелегалами, но не только в этом.

Помимо технологических решений, консультативный орган планирует разработку программ увеличения внебюджетной поддержки спорта за счет именно легальной деятельности. Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев отметил, что только за первый квартал 2023 года Единый регулятор удержал и распределил 4,1 млрд. рублей отчислений.

Судя по активности и настрою той же Федерации хоккея России, РФС, легальных букмекеров, ЕРАИ и регуляторов, решения для сокращения количества договорных матчей и организаторов нелегальных пари есть, а их реализация может дать толчок развитию спорта в стране.