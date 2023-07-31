У смолинского маньяка, 14 лет насильно удерживающего женщину в доме, была еще одна пленница

Во дворе дома смолинского маньяка нашли кости. Фото: Вадим АРХИПОВ

Смолинскому маньяку, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную девушку, могут предъявить более тяжкое обвинение. Во дворе дома, где он жил, обнаружены человеческие останки. Об этом рассказал источник КП-Челябинск и подтвердили соседи. Сейчас проверяется информация о том, что у него была еще одна пленница.

Сбежавшая от маньяка женщина рассказала, что вместе с ней была похищена еще одна жертва. Она тоже познакомилась с ним возле жд вокзала в Челябинске, приехала поселок Смолино в гости и уже не могла выбраться. Но выжить ей не удалось. По предварительным данным, через некоторое время маньяк убил ее. Сейчас следователи выясняют подробности.

Во дворе дома действительно нашли кости. При этом жители поселка рассказали, что мать маньяка, которая частенько приходила в магазин за продуктами, не покупала свежего мяса, и говорила, что оно вредное.

Своим знакомым мать задержанного рассказывала, что у сына есть подруга.

- Она говорила, что у Володи есть девушка, что они вместе живут. Но я понимала. Что это странно - на улице девушка не появлялась. Володя тоже нелюдимый всегда. Выйдет, и тут же домой. Я чувствовала, что есть ложь и просила ее перестать врать, - вспоминает Надежда Ивановна.

При этом 72-летняя мать маньяка вела активную жизнь, даже ходила на танцы для тех, кому за 50. А в доме в это время в жутких условиях жила пленница.

В момент похищения женщине было всего 19 лет. Следующие 14 лет она прожила в страхе, ужасе и постоянном насилии. Ее запирали в комнате на замок. И только недавно маньяк забыл его закрыть и жертва сумела выбраться.

- Вчера здесь машины были, следователи приезжали. Катафалк или труповозка еще были - забирали какие-то кости. Уехали в десятом часу, - рассказала жительница поселка Тамара.

Во дворе дома и на улице повсюду разбросаны перчатки, в которых работали эксперты. Сейчас маньяк находится в лечебнице под контролем силовиков. С выбравшейся из плена женщиной работают следователи.