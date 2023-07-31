Роман Чекушов: Российская продукция в Африке выигрывает конкуренцию за счет качества, цены и лучшего сервисного обслуживания

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях форума Россия - Африка рассказал сайту www.kp.ru о новых возможностях для отечественного бизнеса на Южном континенте.

- Могут ли африканские страны присоединиться к зонам свободной торговли с Россией?

- Мы активно со стороны Российской Федерации продвигаем такую возможность кооперации. Это полномочия евразийского – наднационального – уровня, потому что такие соглашения заключаются совместно с нашими партнерами – странами «пятерки» ЕАЭС.

В завершающей стадии находятся переговоры по заключению соглашения с Египтом. Мы рассчитываем на скорейшее подписание этого соглашения, поскольку Египет обладает большим количеством торговых соглашений с другими странами. Это не только большой внутренний рынок, но и хорошая точка входа на африканский континент. Смотрим, какие еще соглашения о свободной торговле можно заключить. Эти вопросы обсуждаем на полях саммита Россия - Африка.

- С какими странами Африки вы видите потенциал наибольшего увеличения товарооборота?

- В приоритете мы видим развитие торговой кооперации со странами Северной Африки. Это Египет, Алжир, Марокко. Мы открыли недавно торговое представительство в Эфиопии. Видим хороший потенциал для роста торговли с этой страной. К сожалению, с советских времен мы существенно снизили торговлю с ней. Над этим рынком нам нужно работать, там 120 миллионов человек. Безусловно, ЮАР представляет большой интерес, это экономический лидер юга Африки.

Также развиваем торговые отношения с Западной Африкой. Могу привести пример Сенегала, который уже хорошо знаком с российской продукцией – и машиностроительной, и металлургической, и минеральными удобрениями. Рядом с Сенегалом наши давние партнеры – Буркина-Фасо, Мали, ЦАР. Это основные точки роста. Не хотел бы исключать других африканских партнеров. Мы со всеми странами прорабатываем развитие наших отношений.

- За счет чего российская продукция могла бы выиграть на африканском рынке?

- Я бы выделил три основных аспекта. Есть отрасли промышленности, в которых мы - это доказано годами и десятилетиями - опережаем наших конкурентов по качеству. Например, это наши минеральные удобрения.

Второй аспект – цена. И здесь у нас большой спектр продукции, который дешевле западных аналогов, но не страдает потерей качества. И наконец, третий компонент – сервис. Наши компании все чаще открывают и дилерские, и сервисные центры на территории Африки. В нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» у нас есть отдельная мера поддержки по созданию таких сервисных центров. Мы уверены, что эти три составляющие позволят нам выиграть конкуренцию.

- На какой стадии находится реализация проекта по созданию российской промышленной зоны на территории Египта?

- Проект предполагает создание нескольких промышленных зданий для размещения производств российских предприятий и предприятий из стран Евразийского экономического союза, на территории зоны Суэцкого канала. Мы выбрали первый участок. Он находится на юге Суэцкого канала, в городе Айн-Сохна. Участок имеет все коммуникации, а также хорошую транспортную инфраструктуру, в том числе недалеко находится железнодорожная ветка, которая позволит связать этот объект со всеми частями страны.

20 марта в ходе визита вице-премьера Дениса Мантурова в Египет он, как сопредседатель межправкомиссии, подписал изменения к межправсоглашению. Господин Ахмед Самир Салех, министр промышленности Египта, тоже подписал их. Мы ждем ратификации документа со стороны парламента Египта, чтобы можно было юридически получить этот земельный участок. Ожидаем, что до конца года начнем направлять финансовые средства для начала строительства.