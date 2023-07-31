Руки как крылья летучей мыши и ассиметричная грудь с уплотнениями: что Тимур Хайдаров сотворил с телом Любови Успенской

Любовь Успенская поделилась с KP.RU подробностями неудачной пластики, которую ей сделал Тимур Хайдаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская поделилась с KP.RU подробностями неудачной пластики, которую ей сделал Тимур Хайдаров. Певица заявила, что после операции она получила молочные железы разного размера и руки, которые странно висели. Звезда находилась в ужасе от нового тела и вскоре отправилась на «переделку» к другому известному хирургу - Артуру Рыбакину. В эксклюзивном интервью KP.RU Артур Владимирович рассказал, что он увидел, осматривая и оперируя Любовь Успенскую.

«Любовь Успенская появилась у нас около двух лет назад. Я давно ее знаю. Интересный и нестандартный человек. Когда она пришла к нам в клинику, то ее очень беспокоили руки, в частности плечи, а также грудь. Она рассказала, что ее оперировал известный в инстаграм-кругах (запрещенная организация на территории РФ) хирург. При этом, он неизвестен в научных кругах. Мы никогда не видели ни его работ, ни выступлений на симпозиумах, но видели недовольных пациентов на этических комитетах», — рассказал KP.RU Артур Рыбакин.

Пластический хирург вспоминает, что первое, что бросилось в глаза при осмотре Успенской — это руки. По словам хирурга, крайне сложная зона для проведения пластических операций. Чтобы делать брахиопластику (подтяжка рук), необходим опыт.

«Осложнение, которое было у Любови, называется «телефонная трубка». Что это означает? В области локтя и у подмышечной впадины оставлены объемы тканей, а по центру плеча — западение. Знаете, какие раньше были телефонные трубки — в виде дуги. Вот на обеих руках была «телефонная трубка», — делится с KP.RU Артур Владимирович. — Понятно, что такая деформация не может появиться после рук врача, которые подобные операции делает десятилетиями. Тут, скорее, недостаток опыта».

Вторую проблему, которая возникла у певицы с руками, в пластической хирургии называют — «крыльями летучей мыши».

«После пластики рубец уходил с плечей на спину, и когда она поднимала руку, у нее возникал рубцовый тяж, который напоминал крыло летучей мыши. Работа над руками Любови Успенской была тяжелой и сложной. Заживало все долго. Дело в том, что операция, сделанная ранее, нанесла ущерб лимфатическому оттоку в области рук — из-за сдавливания рубцами лимфатических сосудов. По этой причине предплечье было все время немного отекшим», — объяснил хирург.

Артур Рыбакин Фото: Личный архив

По словам Рыбакина, с руками у Любови Успенской сейчас все хорошо. А вторым этапом «исправления» стала операция в области молочных желез, которые Артуру Владимировичу пришлось буквально перекроить.

«Когда я увидел грудь Любови, то меня удивили не столько рубцы или ассиметрия — такое бывает, и это не говорит о том, что хирург плохой. При пальпации я нащупал уплотнения в обеих железах. Они были настолько твердые, что мне показалось, что стоят не имплантаты, а экспандеры. Экспандер — это мешочек, который в пластической хирургии используется для растягивания тканей. Его подсаживают в специально сформированный в мягких тканях карман. Он похож на имплантат, который соединен специальной трубкой с устройством, в которое периодически делают инъекции сквозь кожу. Благодаря введенной жидкости мягкие ткани растягиваются, и количество кожи увеличивается. Существует так называемая экспандерная дермотензия — пластика при которой используют подобное расстягивание кожи и мягких тканей. И вот я подумал, что внутри стоят два экспандера. Показалось, что нащупал порты», — рассказал Рыбакин.

В следующие визиты Артур Владимирович снова обнаружил уплотнения, но уже в других местах. У врача возникло предположение, что они связаны с некрозами (зонами, где клетки тканей погибают и замещаются клетками соединительной ткани), которые могли возникнуть в результате нарушения кровоснабжения. Таким образом, отмершие клетки просто превратились в рубец.

«Вид был неприглядный. В итоге мы должны были заново перекроить лоскуты кожи. И сделать так, чтобы при их ушивании железа стала более-менее симметричной. При этом, мы собирались осмотреть имплантаты, оценить их и при необходимости заменить. Когда я сделал это, то с удивлением обнаружил, что в первом кармане свободно лежал фрагмент рубцовой ткани , похожий на кусочек мыла. Я такого не видел никогда…» — продолжает Артур Рыбакин.

Врач отмечает, что имплантат для организма — это инородное тело, которое постоянно атакуют клетки иммунной системы и пытаются в него проникнуть. Любое инородное тело в организме отграничивается от тканей тонкой рубцовой капсулой.

«У Любови Успенской имплантаты, скорее всего, были покрыты двойной капсулой, которая, возможно, каким-то образом «съехала» с имплантата, сократилась и превратилась в своего рода обмылок — вот он и переместился туда, откуда я его достал. Удивительно, что этот кусочек рубца чувствовал себя нормально и получал питание из жидкости, которая его окружала. Обычно так себя ведут хрящи. Можно писать научную статью! Когда мы вошли в капсулу другой молочной железы, то обнаружили то же самое. Я думаю, что это связано с самими имплантатами. Чем это опасно? Свободно лежащие кусочки рубцовой ткани могли рано или поздно перетереть имплантат, а также вызвать интоксикацию организма и воспаление, если бы испытали некротические изменения», — рассказал пластический хирург.

Остается только надеяться, что резонансная история с Тимуром Хайдаровым, еще раз напомнит о том, что врача стоит выбирать не по раскрученным соцсетям, а обращать внимание на его опыт и вес в научном мире и, конечно же, важным подспорьем является так называемое «сарафанное радио».

«Если хирург много времени проводит в инстаграме, то когда он оперирует, или кто за него оперирует? Когда учится? Хирургия — это очень сложная вещь. Порой сил не остается ни на что. Какой уж там инстаграм (запрещенная организация на территории РФ)! Если больше 50 случаев с одинаковыми осложнениями, то это много», — подытожил Артур Рыбакин.

Напомним, что 52 человека, включая популярных певиц Славу и и Любовь Успенскую, которые пострадали от рук звездного хирурга, подписали обращение в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тимура Хайдарова.