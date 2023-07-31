На Марсе обнаружены саркофаг с крышкой, надгробные плиты, черепа и крест

Короткий «гробик» на Марсе.

Тут что у вас, кладбище?

Объект, поразительно похожий на каменный саркофаг, виден на снимке, который передал на Землю марсианский робот «Настойчивость» (NASA's Mars Perseverance rover) 7 апреля 2023 года. Саркофаг довольно примитивный, но вполне узнаваемый. Внизу – прямоугольный «ящик» из светлого камня, сверху – крышка из темного камня. Крышка и «ящик» подогнаны друг к другу.

Саркофаг довольно широк для своей длины. В таком - тело нормальных человеческих пропорций не поместится. А какой-нибудь коротышка мог бы. Но есть ли кто внутри, не ясно.

Расколотая могильная плита

И тут кладбище?

Будто бы среди древних могил ездил марсоход «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity), которого послали искать признаки жизни в экваториальном кратере Гейла. А ему то и дело попадались объекты, свойственные погостам - кресты и надгробные плиты.

Могильная плита и крест

И тут?

Ощущения, что марсоход ездит по кладбищу создавали и снимки, которые в свое время передавал «Спирит» (Spirit) - один из предшественников «Любопытства». Он давно свое отработал и застрял в песке кратера Гусева. Но прежде удивлял. Например, на одном из переданных им фото, из числа размещенных на официальном сайте NASA, на переднем плане заметен предмет, похожий на череп. Сходство, поразительное. Сам - круглый, с человеческими пропорциями. Видны глазницы, впадина носа… Нижняя челюсть скрыта в песке.

Белый череп очень похож на человеческий

«Череп» явно выпадает из окружающего природного ландшафта. Он ярко белый, блестит. И выглядит как кость на солнце. Отнюдь не камнем.

Неподалеку лежит еще один «череп». Он какой-то темный. Хотя, может быть, это и не череп вовсе, а часть некой скульптуры – голова памятника. А все остальное зарыто в песок.

«Черный череп», возможно и не череп вовсе, а деталь надгробного памятника

Комментарии от NASA не поступали – не реагируют там. Будто бы на снимках нет ничего странного. Странно всё это.

Места, в которых высадились марсоходы

КСТАТИ

О наденой на Марсе мумии гуманоида читайте в нашем материале. Останки удивительным образом напоминают жителей Помпеи, погибших во время извержения Везувия.