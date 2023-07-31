Шойгу заявил, что Киев при «контрнаступлении» лишился 20 824 солдат и наемников

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании рассказал о ситуации в районе специальной военной операции, которую в большей степени на линии соприкосновения определяет наша Объединенная группировка войск.

- Группировка продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника. Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено, — сообщил Сергей Шойгу

Министр подчеркнул, что стойкость и самоотверженность бойцов подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка на Ореховском направлении сорвала масштабную попытку украинских войск прорвать нашу оборону.

«Хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все. Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких «Leopard», два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники», - перечислил министр.

Шойгу отметил, что используя маневры, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Красно-Лиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.

При этом отличились 15-я мотострелковая бригада, 234-й десантно-штурмовой полк, 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Leopard», 11 американских БМП «Bradley», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — уточнил Шойгу потери киевского режима за время его «контрнаступления».

Министр очередной раз обратил внимание международной общественности, что «западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», а еще от него все в большей степени страдают гражданские объекты и мирные люди.

Глава военного ведомства заявил, что Минобороны России пришлось принять дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря, от так называемого «контрнаступления» киевского режима, который при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на города России.

В заключении вступительного слова министр поблагодарил весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм.

«Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и еще раз повторюсь профессионализма», — сказал Шойгу.