Запад не понимает, как завершить конфликт на Украине: победа невозможна, мир не нужен

Планы по достижению мира вновь ожили на Западе Фото: REUTERS

С МЫСЛЬЮ О МИРЕ?

Пока американцы поддерживают украинцев и европейцев безбожным враньем о якобы имеющем место упадке морального духа и растерянности российской группировки, участвующей в СВО, в Европе начинают понемногу приходить в разум.

- Мы больше не можем платить за военные неудачи Украины – заявил министр финансов Германии Кристиан Линдер.

А министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что по Украине может быть принято не военное, а политическое решение.

- Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас задуматься о длительных, если не очень долгих сроках (завершения конфликта). Украинское наступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Русские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта, - объяснил Гвидо свою позицию и посетовал на неуважение моральных принципов в Европе. - Общественное мнение проявляет все большую нетерпимость к конфликту и все меньше солидарности по отношению к пострадавшим.

Правда, совершенно не смутившись, заметил еще, что власть в США может после выборов президента перемениться, а взгляды новой власти в Белом доме на конфликт, вполне вероятно, будут отличаться от позиции нынешней администрации. Так что, фактически, сам тут же и дезавуировал все соображения морального характера, о которых распинался.

Планы по достижению мира вновь ожили на Западе. Правда, с одним существенным уточнением. Там рассматривают только один вариант – "мирный план Зеленского" из 10-ти нереализуемых пунктов, где намешано все – и вывод российских войск на границы 1991-го года, и репарации Украине от России, и еще куча всякого бреда. И через несколько дней в Джидде в Саудовской Аравии США, ЕС и Киев собирают представителей 30 с лишним государств, чтобы предпринять еще одну попытку навязать этим странам "формулу мира Зеленского".

ОДНАКО ТЕНДЕНЦИЯ

Это уже третья или четвертая попытка США и Киева хоть как-то реанимировать "план Зеленского", который является таким же мертворожденным, как и другая инициативы нынешнего президента Украины – "Крымская платформа". О последней с прошлого года забыли уже окончательно все, в том числе и в самом Киеве. "Мирный план Зеленского" пока еще облизывают языками со всех сторон, хотя любому нормальному человеку с самого начала было ясно, что "каку изо рта" надо было выплюнуть сразу, как только она там появилась.

Первая попытка переквалифицировать "планы" производства Зеленского в "повидло" была предпринята на саммите G7, но там в отказ от поддержки "формулы мира" пошли Бразилия и Индия, и США вместе с президентом Украины пришлось закрыть мероприятие, несолоно хлебавши, во всяком случае, по этому вопросу.

Второй прокол случился на прошедшей 24-25 июня в Копенгагене встрече ответственных функционеров "глобального Запада" с представителями стран "глобального Юга". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд вместе с приданной им в помощь главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен собирались в неформальной обстановке продавить "план Зеленского" представителям Китая, Индии, Бразилии, Турции, ЮАР и целого ряда других стран. Китайцы не приехали вообще, а другие страны тоже не проявили оптимизма. Были ли Нуланд и Салливан вместе с бывшей гинекологиней – осталось неизвестно, потому что встреча носила характер тайной. А на саммите "Евросоюз – Латинская Америка" Зеленского и вовсе не допустили до выступления перед участниками. Там в итоговой декларации саммита не прозвучало даже "осуждение войны", а РФ в тексте вообще не была упомянута.

Припоминая анекдот про чукчу и прыгающих со скалы оленей, "однако – тенденция".

ЦЕЛЬ - НЕ МИР, НО …

В этот раз за дело принялись американцы. Все тот же Джейк Салливан на днях посетил Саудовскую Аравию и после его отъезда из королевства было объявлено о саммите 5-6- августа в Джидде. Саудиты пошли навстречу пожеланиям Вашингтона, потому что это им ничего не стоит, а отношения с США, попортившиеся после демонстративного пренебрежения саудитов к Байдену в вопросе добычи нефти, такие переговоры на их территории могут подправить. Каких-то прорывов или попыток реализовать "план Зеленского" по итогам саммита предпринято не будет. На переговорах будут представлены не более, чем советники лидеров государств, которые не имеют компетенций в принятии решений. Во встрече снова не будет участвовать Китай, а Россию туда демонстративно не пригласили. Во всех пресс-релизах этот междусобойчик называется не иначе как "саммит, на который Россию не пригласили".

Совершенно алогично проводить какое-то мероприятие по урегулированию конфликта, игнорируя одну из сторон конфликта, не слушая ее аргументов и не знакомясь с ее предложениями. Без участия России все эти саммиты не больше, чем междусобойчики "дам просто приятных" и "дам, приятных во всех отношениях", на предмет попить чайку с плюшками и что-нибудь там потеребонькать друг другу. Но в том-то и дело, что мир настоящих устроителей саммита не интересует. Запад, конечно же, озабочен тем, что не может увеличить количество союзников Киева. Более того, многие страны из выразивших ранее свою поддержку режиму Зеленского начинают потихоньку отползать в сторону, прикидываясь ветошью и стараясь не отсвечивать в дневном свете.

Как написал один украинский ТГ-канал, "переговоры в результате должны позволить провести к концу года полноценный саммит, закрепляющий "формулу Зеленского" как единственный возможный вариант мира. Если по-простому - нынешняя конфигурация "Запад и Украина против РФ" должна смениться на "мир против РФ".

А полноценный саммит – это тот самый "саммит мира", который анонсировал ранее Зеленский и обещал провести его в прошедшем июле этого года. Но даже и на это он оказался неспособен. Американцам вновь пришлось спасать Зеленского, вытаскивая из болота его же собственных обещаний и прожектов. Но ведь и им может надоесть поддерживать его штаны на американских лямках. Тем более, что после выходок украинского президента отношение лидеров многих стран, к примеру, той же Бразилии, трудно назвать хорошим.

А у Африки и Китая есть свои "мирные планы" по Украине, которые не имеют ничего общего с прожектами Зеленского. Но их предложения Запад, не говоря уже о Зеленском, рассматривать не намерен. От слова "совсем". Опять же, поскольку мир совершенно не нужен.