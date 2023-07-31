Певица Натали рассказала о страшном предчувствии мужа перед смертью и его последней воле

Натали рассказывала, что муж ее очень любил, но никогда не настаивал, чтобы она становилась многодетной мамой Фото: СОЦСЕТИ

49-летняя певица Натали (Наталья Рудина) и ее муж и продюсер 53-летний Александр Рудин прожили в браке 32 года. Прожили счастливо, воспитывали троих сыновей: 21-летнего Арсения, 12-летнего Анатолия, 6-летнего Женю. Самыми тяжелыми были последние два года, которые мужчина болел. К несчастью, с болезнью Александр не справился. Натали назвала kp.ru причину смерти супруга: «Последствия ковида. Мы боролись с болезнью два года». По неофициальным данным, Александр Рудин мог покончить с собой: тело продюсера будто бы нашли на козырьке подъезда многоэтажки на севере Москвы. Случилась трагедия через 2 недели после того, как скончался отец Александра Рудина. 30 июля Натали с родными и близкими похоронила мужа Александра в родном для них городе Дзержинске, что в Нижегородской области. Там они и познакомились…

«О Боже, какой мужчина…»

Натали с мужем праздновали две даты создания своей семьи – годовщину свадьбы 24 августа и день знакомства 13 мая. Познакомились они в 1990 году: тогда Наташа заканчивала музыкалку по классу фортепиано, стала солисткой школьного ВИА «Шоколадный бар» и выступила на местном рок-фестивале. Там 16-летнюю Наташу и приметил 20-летний Александр Рудин – подошел, познакомился и предложил девушке помощь в записи песен. Наташа и Саша влюбились, начали встречаться. Наталья до окончания выпускного класса школы успела записать на студии звукозаписи несколько песен собственного сочинения – организовал процесс Рудин. У Натали был выбор: «Я сразу оценила, что он не бабник. Он меня никуда не приглашал, просто провожал до дома. И я им заинтересовалась сама. Хотя пыталась уйти к другому молодому человеку, потом поняла, что мне нужен именно Саша. Сама позвонила и сказала, что неправа…» Наташа говорит, что уже тогда почувствовала: она хочет, чтобы именно этот мужчина стал отцом ее детей. Летом 1991 года знакомая медсестра мамы Наташи сделала парочке липовую справку о беременности для загса, чтобы они смогли пожениться. Мама певицы после рождения третьего сына Наташи и Саши вспоминала ту историю с поддельной справкой: «Я была не против замужества дочери. Тогда меня осуждали мои подружки. Но я отдавала дочь со спокойным сердцем. Парень нам сразу очень понравился. Не ошиблась же мама!» А уже в сентябре 1991 года новоиспеченная жена Наталья Рудина стала студенткой педучилища и продолжала писать песни.

Фото: соцсети

В 1993 году супруги Рудины переехали в Москву, и за пару следующих лет Наталья под псевдонимом Натали выпустила два музыкальных альбома – и пела сама, и была автором песен. Популярность пришла в 1997 году с хитом «Ветер с моря дул» и одноименным альбомом. А продюсером был любимый муж – Александр. Саша был рядом с Наташей всегда – на записях, на концертах, гастролях и дома. Знающие люди посоветовали Натали не афишировать, что она замужем ради привлечения внимания поклонников: «Меня предупредили, чтобы я не говорила о том, что есть супруг». Продюсер Рудин одобрял такую модную тогда тактику раскрутки звезды.

Натали объясняла: «Саша привык, что я нравлюсь мужчинам. За годы брака он столько всего вытерпел! Особенно первые пару лет, когда я скрывала от поклонников, что замужем. Однажды к моей маме приехал парень с Дальнего Востока: «Где Натали? Хочу на ней жениться!» И ведь узнал откуда-то адрес. Да не с пустыми руками приехал - кузовок ягод привез. Даже когда я снялась в откровенной фотосессии – обнажила грудь. То муж был не против, зато мои фанаты звонили ему и выговаривали: «Как ты мог такое позволить – это же ужасно?!» Вообще в нашей семье почти все споры сглаживаю я и первой прошу прощения. Мне тяжело жить в атмосфере конфликта. Подхожу к мужу или сыновьям и зацеловываю их. У родных людей поцелуи – выше принципов».

Фото: соцсети

В 2013 году Натали только недавно сделала пластику груди, и мы проводили фотосессию в купальниках, тогда певица рассказала «КП» об идиллии с мужем: «Мы не надоедаем друг другу. Потому что мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону. Саша не любит, когда его называют продюсером. Говорит: «Я - координатор». Это полностью его идея была, чтобы я пела на сцене...» Тогда как раз хитом стала песня, которую пела Натали «О Боже, какой мужчина» - музыку к композиции написала она сама. Посвятила младшей сестре Олесе и немного себе, а больше своему идеальному мужу.

«Детей вымолила…»

История рождения сыновей у пары была непростой. Натали рассказывала: «Когда вышла замуж, то о детях я еще не думала. Однажды я случайно забеременела, а потом попала в больницу – у меня случился выкидыш на шестой неделе. Тогда я этому значения не придала. Через некоторое время я опять забеременела - это была замершая беременность также на сроке в шесть недель. Да, так получилось, что я ждала своего первого сына девять лет. Я молила о нем святого Пантелеймона, а потом, когда сын родился, я молила о втором ребенке святую Матрону. Вот так я вымолила двоих сыновей…» Муж Наташу успокаивал, поддерживал.

Фото: соцсети

После рождения сыновей Натали мечтала о дочке. Наташа забеременела, но на гастролях ей резко стало плохо. Врачи сообщили: замершая беременность… Потерю ребенка она переживала тяжело. А в 2017 году у певицы получилось забеременеть и родить третьего сына.

Натали рассказывала, что муж ее очень любил, но никогда не настаивал, чтобы она становилась многодетной мамой: «Саша ведь никогда не просил наследников. Когда родился первый, он даже не думал, что может быть больше, так как сам единственный в семье. Теперь трое сыновей - так получилось, я его как-то уговаривала. Каждый раз круглые глаза делал: «Откуда?» И ведь все дети очень на него похожи…» Сыновья и правда – копия папа Саша.

Продюсер Рудин жену берег, не заставлял много работать – они брали последнее время по паре концертов на месяц, чтобы обеспечивать нормальный быт. Гонорар Натали за частный концерт – от 1 млн. руб.

Несколько лет назад Рудины купили первую шикарную квартиру в Москве и переехали из «трешки» в шестикомнатную квартиру. И на этой же площадке приобрели квартиру для родителей мужа. При этом Натали никогда не «включала звезду» - готовила и рубашки гладила мужу сама, без домработниц. Беда пришла в семью, когда 2 года назад Александр переболел ковидом. Начались осложнения. Говорят, что был тяжелый постковидный синдром… Мужчины не стало на прошлой неделе. Теперь Натали будет одна: поднимать сыновей и петь…

31 июля 2023 года певица Натали написала в соцсетях свой крик души: «Ушел из жизни мой любимый, единственный, родной Саша. Александр Александрович Рудин. В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь - это песня для него и про него. Не умею жить без него… пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня, он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой – с ним. Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет и учил эти два года жить без него. Но он был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила. На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр, там все мои и его родные, ушедшие в мир иной. Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело - всей его жизни, даже больше чем для меня Буду петь, думаю, смогу. Навеки, мой любимый, «О, Боже, какой мужчина!» Света тебе и покоя».