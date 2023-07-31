Проверка мифа: правда ли, что новый лидер Нигера — православный?

Абдурахман Чиани, ранее — бригадный генерал и командующий президентской гвардией Фото: REUTERS

«Он не поехал на саммит «Россия-Африка — и потерял должность». Такая шутка гуляла в кулуарах недавнего петербургского форума после того, как 26 июля — за день до мероприятия — в государстве Нигер был свергнут президент Мохамед Базум.

Его сменщиком стал Абдурахман Чиани (в другой транскрипции — «Тчиани»), ранее — бригадный генерал и командующий президентской гвардией. Причины переворота понятны: прежняя власть оказалась не способна обеспечить безопасность — из глубин Сахары, через «прозрачные» границы с Ливией и другими странами, на мирных жителей годами набегают боевики всевозможных террористических организаций.

Более того, Нигер весьма богат природными ресурсами, является крупным поставщиком урана для АЭС своей бывшей метрополии, Франции. Но экономическая ситуация близка к катастрофе: Нигер — беднейшая («не одна из самых беднейших» — в буквально беднейшая) среди всех стран мира, 45% населения живёт меньше чем на два доллара в день, в начале нынешнего века 80% национального бюджета формировалось из донорской помощи западных стран. Парижу, Лондону, Вашингтону это выгодно. Можно получать ресурсы задёшево, пользуясь слабостью бывшей колонии… В общем, Нигер чем-то напоминает Россию времён 1990-х — с поправкой на африканские реалии, разумеется.

И пока что ситуация стандартная: военный-патриот (не известна даже точная дата рождения Чиани — считается, что ему 61-62 года), отчаявшись добиться справедливости, взял власть в свои руки. Ему явно благоволит улица — в Ниамее, столице республики, продолжаются народные митинги, многие участники которых… выходят с российскими флагами, полагая Москву «защитницей справедливости».

Но внезапно российский телеграм взорвал политолог Сергей Марков, написавший о том, что Чиани является… православным. Якобы некая отечественная певица, родственница советского посла в Нигере, лет 40 назад приобщила будущего лидера к христианству восточного обряда. Проверить уже не у кого — наше посольство в республике было закрыто на волне ельцинских реформ в 1992 году и до сих пор не действует.

Радио «Комсомольская правда» позвонило Сергею Маркову — однако ясности не прибавилось:

— Есть такая информация [о якобы православии Чиани — ред.]. Вы не первые, кто меня об этом спрашивает. Пока это информация непубличная. Когда мы получим её публично, то мы об этом скажем. Здесь надо понимать, что христианство очень развито в Африке, там [в некоторых местностях] идут бои между христианами и джихадистами, — довольно туманно сообщил Сергей Марков в эфире Радио «КП».

Автор этих строк, бывавший в соседней с Нигером стране, Мали, неофициально поинтересовался у наших дипломатов, работающих в регионе, — и, вполне ожидаемо, там тоже никто ничего о «криптоправославии Чиани» не слышали.

Другие источники данную новость не подтверждают... хотя и не отрицают. Что ж, христианство в Африке, в том числе православное, действительно распространено, но всё же в других странах, например, Эфиопии. А вот в Нигере 99,3% верующих является мусульманами. Даже если предположить, что кто-то из военных лидеров республики действительно «тайный ортодокс» — он вряд ли в этом публично признается. Народ не поймёт.

В общем, событий, тайн и экономических перспектив в Нигере столько, что остаётся лишь пожелать: пусть хотя бы сейчас в эту 25-миллионную страну наконец-то вернётся посольство РФ. Тем более, местные жители выходят на улицы с нашими триколорами, давая понять: готовы дружить против США, Франции и других неоколониалистов.

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