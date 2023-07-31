Россия готова развивать мирный атом на Африканском континенте

Фото: Росатом

27 июля в Санкт-Петербурге на втором форуме «Россия-Африка» состоялась пленарная сессия «Атомные технологии для развития Африки», где обсуждались перспективы мирного атома на Африканском континенте.

АТОМНАЯ ШКОЛА

«Всегда, начиная работу с той или иной страной-новичком, или расширяя работу с членом ядерного клуба, мы выстраиваем особые доверительные отношения, - отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. - Ведь вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной сфере всегда в повестке первых лиц - руководителей государства, правительства. При этом сотрудничество может быть успешно реализовано, только если есть серьезные доверительные отношения между странами. Слишком велика мощь атомной энергии, чтобы рассматривать ее только с точки зрения предпринимательского аспекта».

Глава госкорпорации отметил, что предлагает партнерам широкий спектр проектов обеспечения технологического суверенитета. Это касается и близких, родственных атомной энергетике технологий, таких как ядерная медицина, центры облучения продукции, научно-исследовательские реакторы, ветроэнергетика. И также это очень большой набор технологий, связанных с машиностроением, поскольку учатся вместе с локальными производителями выпускать продукцию, которая получит атомные сертификаты.

«Мирная атомная программа Египта имеет большое значение для нас и продолжает динамично развиваться благодаря реализации проекта АЭС «Эль-Дабаа», - сообщил председатель совета директоров Управления атомных электростанций Арабской Республики Египет Амгед Эль-Вакиль. - Проект, который является частью широкой программы индустриализации, уже оказывает положительное влияние на Египет, расширив возможности для местных отраслей промышленности, а также создав новые возможности для высококвалифицированных специалистов. Он также стал причиной значительного развития человеческих ресурсов в Египте благодаря таким инициативам, как создание специальной ядерной школы в Эль-Дабаа. Ядерная энергетика будет абсолютно необходима для достижения Египтом целей энергетической стратегии, которые направлены на удовлетворение постоянно растущего спроса на электричество».

Фото: Росатом

Энергетическая стратегия устойчивого развития Египта направлена на увеличение к 2035 году доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 42%. Возобновляемые источники энергии внесут значительный вклад в энергетический баланс, но при этом в его основе должен быть постоянный источник надежной базовой нагрузки. Эксперты считают, что именно в этом заключается роль ядерной энергетики. Кроме того, используя ядерную энергию, страна сможем сократить выбросы CO2 и смягчить последствия изменения климата. Также страна сможет использовать атомные технологии для получения пресной воды. Таким образом, ядерная энергетика предоставляет много преимуществ для Египта и достижения целей устойчивого развития.

НАДЕЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

«Еще раз хочу выразить благодарность Росатому за плодотворное взаимодействие, укрепляющиеся взаимоотношения между нашими странами, - сообщил генеральный директор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо. - Конечно нужно смотреть не только на традиционные источники энергии. Мы хотели бы рассмотреть вопрос использования атомной энергии для обеспечения наших потребностей. Лишь около 70% населения страны имеет доступ к электроэнергии, и мы надеемся повысить эту долю. Нам нужна надежность и стабильность, а атомная энергетика кажется нам очень важным решением, важным источником, поэтому мы и вступили на этот путь».

«Для нас атомная энергетика - это нечто новое, однако работа над природным урановым ресурсом уже ведется, мы занимаемся этим проектом несколько лет. И мы надеемся, что очень скоро увидим его быстрое развитие и значительное увеличение инвестиций, - говорит министр полезных ископаемых объединенной республики Танзания Дото Машака Битеко. - В 2025 году мы планируем достичь уровня 10% ВВП нашей страны за счет горнодобывающей промышленности. Добыча урана является одним из элементов достижения этой цели».

Добавим, что накануне проведения форума Росатом предложил странам Африки проекты технологического суверенитета и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия, об этом сообщил Алексей Лихачев. По его словам, речь может идти от инициатив по подготовке кадров для работы в ядерной отрасли до создания предприятий на территории Африканского континента.