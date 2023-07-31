Минобороны России: Уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

На брифинге Минобороны России заявили о продолжающихся тщетных попытках ВСУ контратаковать на отдельных участках Донецкого, Южно-Донецкого и Запорожского направлениях. Наступлением все это уже даже в украинских СМИ никто не называет.

А официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает потери среди наемников киевского режима за минувшие сутки: на Донецком направлении в 11 атаках вооруженные формирования Украины потеряли более 220 солдат, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 275, на Красно-Лиманском до 140, на Купянском более 45, на Херсонском до 30.

Кроме 710 украинских солдат наши воины ликвидировали пять диверсионных групп, две артиллерийские системы М777 производства США, немецкую самоходку «Panzerhaubitze 2000», гаубицы иностранного производства, в том числе М109 «Paladin», М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, три танка, десятки бронемашин и пикапов.

Генерал-лейтенант добавил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в поселке Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ (недавно они ими так хвастались в сети), у Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а у села Дачное Донецкой Народной Республики разбит склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки также нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 23 беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5381 - беспилотный летательный аппарат.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11048 - танков и других боевых бронированных машин.

1140 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5678 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11989 единиц специальной военной автомобильной техники.