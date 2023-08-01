Иномарки начнут резко дорожать после 1 августа: как и почему изменятся цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

С 1 августа правительство РФ повысило утилизационный сбор на легковые автомобили в 1,7-3,7 раза - в зависимости от возраста и мощности. В документах это называется индексация, и она приведет к серьезному подорожанию легковушек: на некоторые — почти до миллиона.

Вообще утильсбор вырос на все виды автотранспорта — легкий коммерческий, грузовики, автобусы, а больше всего на электромобили — более чем в 10 раз, а на электробусы — в 8,7 раза. Его платят все автопроизводители и импортеры, включая частников, купивших машину за границей для себя, а не для перепродажи. Смысл оброка в том, что когда автомобиль придет в негодность, эти деньги пригодятся, чтобы его утилизировать. Такая своеобразная предоплата.

Но в реальности утильсбор является дополнительной заградительной пошлиной. Потому что отечественным производителям он возвращается в виде субсидий. Не сразу, а через несоклько месяцев, но импортерам его вообще не возвращают.

Кстати, индивидуалы-перекупщики приравниваются к юрлицам и платят по полной.

ЭКСПЕРТ: ПОДОРОЖАЮТ ВСЕ АВТОМОБИЛИ

- Понятно, что цели у тех, кто вводил повышение утильсбора, были самые благие, — сказал kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Это защита отечественного производителя, а также борьба с серыми дилерами, которые активно повезли машины по параллельному импорту, на этом выстроился целый бизнес.

По мнению эксперта, такая идея уместна в условиях хорошо функционирующего рынка.

- А у нам пока эта мера очень не ко времени, - говорит Моржаретто. - Во-первых, существенно вырос доллар по отношению к рублю — это само по себе даст повышение цен на автомобили. А во-вторых, рынок у нас пока еще очень слабый — дополнительные заградительные меры не нужны. Ассоциация российских дилеров просила правительство не вводить сейчас эту меру, поскольку она приведет к подорожанию всех автомобилей. В большей степени, конечно, импортных, но подорожают и отечественные, несмотря на то, что российским производителям выплачивают компенсации за утильсбор. Потому что компенсации поступят через 3-6 месяцев, а это время людям и предприятиям надо как-то жить.

Ассоциация российских дилеров просила правительство не вводить сейчас эту меру, поскольку она приведет к подорожанию всех автомобилей. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ НОВЫЙ ОБРОК

Есть и поблажки. Например, для граждан, которые приобрели за границей автомобиль для себя, а не для перепродажи — во всяком случае не расстались с ним в ближайшие после покупки 12 месяцев. И еще условие — движок у авто должен быть чисто электрический либо не более 3 л. В этом случае если машина младше 3 лет, то сбор составляет 3400 руб, а старше - 5200 руб.

КАК ПОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ

Базовая ставка умножается на коэффициент. А базовая ставка равняется 20 тыс. руб. Так что, если, например, коэффициент 4, то утильсбор составит 80 тыс руб.