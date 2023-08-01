Жители Ростова-на-Дону теперь смогут получать высшее образование на Сейшельских островах

Город-побратим Ростова-на-Дону — сейшельская Виктория приглашает на обучение ростовских студентов. Фото: пресс-служба Администрации Ростова

Ростовские студенты, которые хотят увидеть мир и нацелены развиваться в сфере туризма, уже в скором времени смогут учиться на Сейшелах. Сейчас здесь разрабатывают специальную обучающую программу для студентов Донского государственного технического университета по направлению «Туризм». Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщает глава Администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

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Вопросы по обучению ростовских студентов за рубежом обсуждались на саммите «Россия — Африка», который состоялся в Санкт-Петербурге на минувшей неделе, в ходе встречи ростовчан с делегацией из Виктории — столицы Республики Сейшельские острова. Уже два года Виктория — город-побратим Ростова-на-Дону.

На встрече в Санкт-Петербурге представители делегации из города Виктории рассказали подробно о том, какие проекты они реализуют совместно с ростовскими высшими учебными заведениями.

- Следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи со странами Африки. И наше сотрудничество со столицей Республики Сейшельских островов – городом Виктория – активно развивается. Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры. Так, в рамках специальной программы наши студенты смогут проходить долгосрочные стажировки в отелях и виллах класса «Люкс». Ребята будут осваивать, в том числе профессии администратора и управляющего. А языковые практики помогут им быстрее это сделать, – рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Ростов и Виктория стали городами-побратимами в 2021 году. Фото: пресс-служба Администрации Ростова

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Напомним, отправной точкой партнерских связей между Ростовом-на-Дону и столицей Сейшельских Островов — городом Викторией - стал первый Саммит «Россия-Африка», состоявшийся четыре года назад, в 2019 году.

Тогда действующий Президент Сейшел Денни Фор любезно принял приглашение руководства Ростовской области и посетил Ростов-на-Дону. В донской столице он встретился с губернатором донского региона Василием Юрьевичем Голубевым.

Участники встречи обсудили возможность установления побратимских связей между столицами Сейшельских Островов и Ростовской области.

Виктория и Ростов стали городами-побратимами два года назад, договорившись о развитии туризма, в том числе медицинского, увеличении туристического потока в оба направления, а со временем — открытие прямого авиасообщения между Ростовом и Сейшелами. Еще тогда ростовские вузы пригласили студентов с Сейшельских островов, а руководство города - в донскую столицу для обмена опытом по управлению городским хозяйством. И вот теперь побратим готовится принимать донских студентов.

- Идея побратимства была поддержана обеими сторонами. И в декабре 2021 года мы подписали договор о побратимских связях, - напомнил Алексей Валентинович. - Сегодня сотрудничество городов развивается очень активно. Во многом благодаря семье Порт-Луи, которая уже трижды побывала в Ростове-на-Дону. И каждый визит стал весьма результативным, в том числе в области образования.

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Так, были подписаны два соглашения о сотрудничестве: с опорным вузом Ростова - ДГТУ и Ростовской региональной общественной организацией по реализации гражданских инициатив «Общий интерес». Студентам Сейшельских Островов было предложено обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Донского государственного технического университета.

Не менее продуктивно развиваются деловые отношения донской столицы и Сейшелл и в области спорта. Уже планируется визит в Ростов-на-Дону молодежной команды по минифутболу из Сейшельских Островов. Как рассказал глава администрации города, принимающая сторона организует товарищеские матчи, а также мастер-классы для сейшельских ребят.

- Совместная творческая работа ждет наши города и в области культуры. Ростов как город-побратим получил приглашение от дирекции Национального Совета искусств и ремесел Сейшельских Островов принять участие в международном танцевальном биеннале, который состоится через месяц. Мы обязательно направим для участия ростовских артистов, - поделился Алексей Валентинович. - Уверен, что совместными усилиями мы воплотим все намеченные планы в жизнь!