«У нас там один Алеша»: как русский танкист, в одиночку остановил восемь бронемашин ВСУ

Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Стрингер/ТАСС

АМЕРИКАНСКИЕ БТР

Удивительные кадры появились в сети. На них один российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО.

Сначала мы видим, как вдоль поля нагло и уверенно (прямо как фрицы в 1941-м) ползут сразу 8 (восемь!) украинских бронемашин. Впереди колонны дозор - 2 танка (по кадрам сложно определить — немецкого производства или еще советского), а за ними — 6 американских БТР MaxxPro (вот их ни с чем не спутаешь) с личным составом.

ХИТРОСТЬ РАЗВЕДЧИКОВ

Причем, колонна движется четко по дороге, которую за ночь пытались разминировать украинские саперы. Наши военные разведчики это засекли, но саперов трогать не стали. Знали, что такое разминирование не бывает просто так. Значит, по этой дороге пойдет техника.

И поэтому после отхода украинских саперов установили свежие мины - «сюрпризы».

А в километре от фугасов оставили в засаде танк Т-72Б3.

«А У НАС ТАМ ОДИН АЛЕША...»

Первыми рев моторов противника услышали наши операторы РЭБ (систем радиоэлектронной борьбы) и беспилотника, который на соседнем участке корректировал артогонь. На записи слышен тревожный голос: «Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один Алеша, один Алеша...»

Видимо, не ожидали, что ВСУ пойдут сразу такой жирной группой.

«ОЙ КАК ХОРОШО, АЖ МУРАШКИ»

Но минные ловушки сработали безотказно: 2 бронемашины подорвались на фугасах. А затем беспилотник записал на видео, как наш Т-72Б3 (тот самый «Алеша») рванул на встречу колонне врага и прямо с хода расстрелял первые 2 танка. Потом сманеврировал и подбил еще 2 американских БТР.

Танк Т-72Б3М в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

«Красава! Танк отлетел «укропский», пусть поддержат, проси «сапог» (автоматический гранатомет. - Ред.) пусть насыпят на лесополку (лесополосу. - Ред.)», - призывают соседей-пехоту с беспилотника.

«Второй танк разлетелся «укропский»! Минус два танка у них! Ой, как хорошо, у меня аж мурашки! Им теперь все! Герой России будет!» - продолжал восхищаться боем «Алеши» оператор беспилотника.

ПОДМОГА

Тут на помощь «Алеше» пришел еще один российский Т-72Б3. Они вместе продолжили бить по колонне врага.

Примечательно, что украинские танки даже не успели вступить в бой. Не смогли обнаружить российский экипаж.

В результате в «огневом мешке» наши танкисты уничтожили все 8 бронемашин и около 50 солдат ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подвиг пошел в народ

Подвиг российского танка, смело вступившего в бой против 8 противников, уже начал обрастать народным творчеством. В сети появились марки с изображением танка «Алеши» (похоже, это позывной командира танка). Марку так и назвали «Алеша 2-0», очевидно, мысленно отсылая читателя к памятнику советскому солдату - осободителю «Алёша» в болгарском Пловдиве. Или маленькому мальчику Алешке, который на Белгородчине встречал и провожал у дороги колонны российской техники в самом начале СВО. Пацан тоже был в танкистском шлеме.

ОТМЕТИТЬ ГОСНАГРАДАМИ

И.о. главы ДНР Денис Пушилин уже поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну бронетехники ВСУ.

«Все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда 1 наш танк остановил атаку противника из 8 единиц техники НАТО. С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их госнаградами ДНР. Дал поручение по этому поводу…», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.