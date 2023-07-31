Подведены итоги саммита Россия-Африка 2023

Саммит Россия - Африка прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 29 июля

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге состоялся второй экономический и гуманитарный форум Россия - Африка. В масштабном форуме были задействованы официальные делегации 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц.

Участие в двухдневном саммите принял президент России Владимир Путин. По итогам встреч главы государства с лидерами африканских стран были приняты пять ключевых документов:

- Декларация второго Саммита Россия - Африка;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом;

- План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023–2026 года.

Кроме того, в присутствии президента РФ Путина были заключены два соглашения с ведущими африканскими интеграционными объединениями.

Всего в рамках форума Россия - Африка было проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров, а также заключено 161 соглашение, 146 из которых - с иностранными организациями в области гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено павильону Министерства спорта РФ, который стал площадкой для переговоров и презентаций новых проектов. Так, в стартовый день мероприятия свыше тысячи человек приняли участие в утреннем забеге на 5 км "Мы открываем". Под эгидой саммита также прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу.

На форуме Россия - Африка было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества РФ и африканских стран. Для ознакомления с иностранной культурой с 25 по 28 июля на площадке киностудии "Ленфильм" прошли Дни африканской культуры и кино.

Форум в Сант-Петербурге получил широкое освещение в СМИ. Всего аккредитацию получили 2031 журналиста из 55 стран мира, 1382 из которых - из России, а 456 - из стран Африки.