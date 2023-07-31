«Старая-престарая»: поклонники Ирины Пеговой осудили её новый образ

Ирина Пегова на съемках очередного фильма примерила новый образ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ирина Пегова на съемках очередного фильма примерила новый образ. Короткая стрижка с челочкой под Марину Цветаеву (правда, некоторым показалось, что не под Цветаеву, а под актрису Елену Валюшкину). Каштановый цвет волос.

Ирина ведет микроблог и выкладывает фотографии. Вот и эту с короткой стрижкой тоже опубликовала для обсуждения с подписчиками, которым призналась: хочет такой цвет и такую длину волос не только для кинообраза, но и по жизни.

И тут по традиции её подписчики возмутились. Как Пегова задумала сменить имидж, их не спросив. Из самых безобидных комментариев: «Ира, без обид. Очень старит». «Совсем другой человек! Я не узнаю вас в гриме. Кто вы?» (это цитата из пьесы Булгакова «Иван Васильевич»).

Но затем подписчики Пеговой стали жестить: «Ой нет, старая-престарая в этом образе. Ваш естественный образ намного милее и симпатичнее». «Только блондинкой. Не идут вам эти модные брови вразлет. Оставайтесь самобытной русской красавицей». «Я такую челку «чучело» называю. Не надо!».

И только актриса Лариса Гузеева написала слова поддержки Ирине Пеговой: «Чудесная!».

Актриса между съемками и работой находит время для отдыха. Недавно Ирина побывала в Великом Новгороде. Знаменский собор, Юрьев монастырь… Сейчас она в горном Алтае, любуется местными красотами: скалы, река Катунь... Красота.

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