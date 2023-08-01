Как правильно выбрать человека для долгосрочных отношений: Ответ ученых

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Психологический эксперимент подтвердил, мы влюбляемся в людей, которые наиболее похожи на нас самих по внешности. Ученые из Квинслендского университета (Австралия) и Университета Стерлинга (Великобритания) провели эксперимент с участием 682 человек. Ситуация была похожа на модель «быстрых свиданий» вживую, и в некотором роде напоминает то, как выбирается привлекательный партнер в приложениях для знакомств.

Итак, мужчин и женщин случайным образом разбили на пары и предложили им пообщаться друг с другом в течение 3-х минут. После свидания участники эксперимента заполняли анкету, которая определяла степень их влечения друг к другу или, проще говоря, случилась ли между ними та самая «химия», с которой и начинается влюбленность. Психологи сфотографировали предварительно каждого из участников и оценивали фактор внешней притягательности друг для друга похожих людей. Оказалось, что внешность играла большую роль в формировании влюбленности. Из 1188 совпадений 1097 было между людьми похожими друг на друга, одной национальности и часто напоминающих друг друга внешне. При этом и мужчины и женщины больше доверяли потенциальному партнеру, если он или она внешне походили на их самих.

Действительно ли мы влюбляемся только ориентируясь на видимое, внешнее, и в чем тогда залог длительных и стабильных отношений, «Комсомолка» поговорила с Ольгой Даниленко, практикующим психологом, кандидатом наук, доцентом кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ.

А ЧТО, МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛЮБЛЯЕМСЯ В ПОХОЖИХ ЛЮДЕЙ?

То, что мы находим для себя привлекательными людей, внешне на нас похожих, может быть связано с тем, что сходство отмечается и с внешностью родителей, других родственников, которые с раннего детства воспринимаются нами с доверием. Поэтому похожий человек ассоциируется с близким кругом, в котором много симпатичных людей и есть чувство безопасности. За счет этого дается аванс доверия и симпатии. Но сами исследователи, выявившие этот феномен, не могут пока сделать прогноз, как такие отношения будут развиваться, говорит наш эксперт.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ХИМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ?

Любопытные ученые посмотрели и на биохимическом уровне, как зарождаются любовь и дружба и оказалось, что принципы тут разные.

Люди с более близким набором хромосом, а, значит, и похожим запахом, воспринимаются как более симпатичные и подходящие для дружбы, совместной работы и проживания, но к ним не возникает сексуальное влечение.

- И это выглядит как мудрость эволюции – близкие гены означают и высокий риск генетических проблем у потомства. И напротив, сильное притяжение возникает с теми лицами противоположного пола, с кем уровень генетического совпадения низкий. Это дает потенциально большее генетическое разнообразие для потомства, - говорит Ольга Даниленко.

До недавнего времени считалось, что распространенность парфюмерии может мешать распознавать «своего человека», но новые исследования показали, что ароматы духов как раз выбираются интуитивно так, что не заглушают, а именно подчеркивают индивидуальный запах человека.

- Казалось бы, эволюция делает все, чтобы соединить максимально непохожих партнеров, но исследования, в которых учитывался не только фактор запаха, но и одновременно выбор по фотографиям наиболее привлекательных незнакомцев продемонстрировал парадоксальные результаты. Люди выбирали как привлекательных внешне самых похожих на себя, но при этом не похожих по запаху! Это показывает, что различия нам в партнере нужны, но не слишком сильные, - говорит психолог. – Ведь если человек сильно отличается по внешности от нашего окружения, то это говорит нам о том, что и нам, и ему придется многое пережить в браке, чтобы ужиться, адаптироваться друг к другу.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МЫ ПОДОЙДЕМ ДРУГ ДРУГУ НАДОЛГО?

Объятия, которые помогают лучше ощутить запах, и поцелуи, – это, по сути, и есть те самые «тесты», которые говорят, подходим ли мы с партнером друг другу, или нет. Так, по замыслу эволюции, мы буквально ощущаем подходящего партнера, того, с которым у нас может получиться наиболее сильное потомство, так сказать, самые здоровые и красивые дети.

- И вот, кажется, что в любви главное – химия, рецепт найден! Но есть данные, которые оказываются не менее важными, - считает Ольга Даниленко. – И сейчас много интересного приносят исследования, связывающие особенности раннего этапа формирования привязанности у ребенка и выбора им во взрослом возрасте пары.

Возникает даже такой термин «сексуальный импринтинг» - запечатление типа привязанности в отношениях с родителем противоположного пола.

КАК ПЕРВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ

Например, опыт общения с избегающим близости, уклоняющимся от общения с дочерью отцом может приводить к тому, что взрослая девушка будет неосознанно выбирать недоступных партнеров, например, уже женатых или с таким же способом поведения в отношениях, что был и у отца к дочери.

А проживание в детстве агрессии со стороны отца приводит к неосознанному выбору партнеров, также склонных к агрессивному поведению.

И даже на сайте знакомств девушка выбирает именно тех мужчин, в которых интуитивно распознает привычную модель поведения, а других кандидатов как будто не замечает.

- Так работает сценарий отношений, который формируется в раннем детстве. Часто только работа с психологом позволяет освободиться от повторяющихся неудачных отношений, «переписать сценарий». В раннем детстве формируется наши уникальные «языки любви» и конечно, легче развиваются отношения с тем, с кем у нас эти языки любви совпадают. Если вы с партнером оба «тактильные» люди, то вам в этом комфортно обоим, - говорит психолог.

ТАК ЕСТЬ ОНА, «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»?

Пока наука не может предложить людям «формулу любви», это слишком многофакторное явление. Но уже понятно, что этап начала отношений, влюбленность с ярким притяжением и долгосрочные отношения опираются на разное.

В длительных отношениях большое значение имеют совпадение ценностного уровня, взаимные усилия по развитию отношений, которые переплетаются с позитивным опытом эмоциональной и сексуальной близости. Все большее значение имеет потребность поделиться с супругом своими впечатлениями, разделить переживаниями.

Так формируются своеобразные позитивные якоря, которые обнаружены в исследованиях пар, долго состоящих в браке и удовлетворенных отношениями.

В таких парах даже фотография супруга снижает уровень стресса, как доказали научные эксперименты. В такой близости есть потребность у всех людей, и, если ее нет в браке, она может возникать с кем-то еще, порой, даже в переписке. Близость между людьми, — это то, что помогает преодолевать различные кризисы.

- И стоит подчеркнуть, что, несмотря на то что сценарии отношений формируются рано, важно помнить: человек развивается всю жизнь и многое может осознавать и менять, - считает психолог Ольга Даниленко.