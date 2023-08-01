Принц на белом «Ламборгини»

Цибизов вину не признает, кивает на свою порядочность, жену (на фото) и двоих детей. Фото: СОЦСЕТИ

В «аквариуме» Нагатинского суда на героя девичьих грез 31-летний Равиль не тянет. Спортивный костюм. Невысокий. Неаккуратная борода. Залысина на макушке. Хотя, если представить его в брендовых вещах, поправляющим золотые часы на запястье... Да выходящим из спорткара за 20 - 25 миллионов рублей...

ПАРТНЕР

- Он постоянно менял крутые машины, - рассказывает Марина (имя изменено). - Иногда это была «Ламборгини», иногда «Гелендваген», иногда «Лексус», спорткар «Порше 911» или еще что-то.

Марина - яркая молодая блондинка - рассказывает в суде, что познакомилась с Равилем, когда работала администратором в элитном столичном фитнес-клубе. Подтянутый мужчина в отличие от многочисленных снобов с толстыми кошельками был всегда приветлив с персоналом. Несколько раз поздоровались, поулыбались друг другу. Вот он уже сажает ее в белоснежную «Ламбу», и они летят по ночной Москве. Недвусмысленные взгляды. Походы в кино. Романтика.

Девушка из Люберец элегантным Равилем увлеклась. Он такой внимательный! Может говорить на любые темы. Охотно рассказывает о своем успешном бизнесе, жонглируя финансовыми терминами. И тут мужчина предлагает красотке стать его бизнес-партнером...

- Но у меня нет денег! - испугалась Марина.

- Возьми кредит, - ответил принц. И улыбнулся. - А я тебе помогу!

Банк одобрил заем на 1 млн рублей, Марина передала Равилю половину. А в течение следующей недели он вытащил у нее все, что осталось, - попросил взять в кредит два дорогих телефона («на днях тебе верну деньги, для меня это копейки!») и занять ему 300 тысяч на ремонт машины («весь капитал в обороте, дай мне несколько дней!»).

«ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ»

Равиль Цибизов сидит в СИЗО уже больше года. Его обвиняют в мошенничестве. Эпизодов много, где-то это значительный ущерб (до 3 млн рублей), где-то крупный (до 12 млн), а где-то и особо крупный (более 12 млн).

Причем среди потерпевших (по нашим данным, на стадии предварительного следствия потерпевшими признаны несколько десятков человек) - и женщины, и мужчины. Коммуникабельный молодой человек к каждому находил подход.

- В процессе общения Цибизов как бы по секрету сообщал будущим жертвам, что является владельцем микрофинансовой организации (МФО), - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

И объяснял, откуда в этом бизнесе такие доходы. То есть деньги на дорогие вещи, крутые тачки, рестораны и путешествия за границу.

Сегодня - синий «Порше», завтра - белый «Ламборгини». Аферист умел впечатлять наивных девушек роскошью. Фото: СОЦСЕТИ

- МФО - это место, куда тысячи человек каждый день бегут перехватить немного денег до зарплаты, - объясняет адвокат одной из потерпевших Ирина Зуй. - Суммы занимают небольшие. Зато желающих настолько много, что оборотных денег просто не хватает.

Поэтому МФО часто берут в долю людей, готовых вложиться «для расширения бизнеса». Абы кого на эту поляну, понятное дело, не пускают.

- Но если ты хочешь, я готов взять тебя в партнеры...

Равиль расписывал в красках выгоду. По закону МФО может брать с заемщиков 1% от суммы долга в день. В итоге это 365% в год. (К слову, с 1 июля 2023 года Центробанк изменил условия - не более 0,8% в день, то есть не более 292% в год. - Авт.)

- Цибизов предлагал потерпевшим взять в банке кредит, - продолжает Ирина Зуй. - Обещал, что проценты будет погашать сам, а в конце года вернет партнеру удвоенную сумму!

ФАЛЬШИВАЯ СПРАВКА О ДОХОДАХ

Ну а чтобы кредит гарантированно дали, Равиль Цибизов - как утверждают потерпевшие - делал им справки 2-НДФЛ. Липовые. От организации, где «партнер» никогда не работал и с задранной в небеса зарплатой, которая подтверждала платежеспособность клиента.

Стоп! Кредиты по поддельным справкам? Разве сотрудники банков не могут проверить достоверность предоставляемых данных?

- Конечно, они могут проводить такие проверки. Но не обязаны, - объясняет «КП» ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин. - С одной стороны, есть железобетонная отговорка, что на менеджеров сыплется такой поток желающих взять кредиты, что обработать все заявки, проверив от и до, просто невозможно. В лучшем случае проверяют досконально одну из 5 - 6 заявок. С другой стороны, кредит - это продукт. У подразделений банков есть ежемесячные планы по количеству выдаваемых кредитов. Перевыполнил - начальство и успешный сотрудник получат премию. А то, что кредит потом не будет обслуживаться, - это уже второй вопрос.

Деньги Цибизову всегда передавались лично в руки и наличными. Встречались на парковке на Варшавском шоссе. Человек садился в «Ламборгини» или «Порше», зачарованно отдавал свои миллионы. Скрепляя договор о бриллиантовом будущем рукопожатием или поцелуйчиком (по ситуации). Равиль Цибизов был настолько крут и обаятелен, что никто ни разу не потребовал у него договор или расписку!

- Он брал в обработку ведомых людей, доверчивых. Честолюбивых, но наивных, если не сказать глуповатых, - объясняет источник в следствии.

О Равиле Цибизове известно крайне мало. Вырос в районе Люблино. В середине 2010-х был боксером-любителем - в сети можно найти видео пары его боев. Одно можно сказать совершенно точно: владельцем микрофинансовых организаций никогда не был.

ЗЯТЬ СВЯЩЕННИКА

Итак, Цибизов обещал, что кредит будет ежемесячно гасить сам, а потом отдаст кучу денег. Но в итоге - просрочки возникали с первого же месяца. Когда банки начинали названивать «партнерам», а те - писать Равилю, он все разговоры о долгах пресекал: «Не отвлекай!»

По версии следствия, на полученные деньги от чужих кредитов Равиль летал отдыхать в Эмираты и другие теплые страны, покупал родным машины.

- Дорогие спорткары, которые магически действовали на окружающих, скорее всего, брались напрокат, чтобы пустить пыль в глаза, - говорит наш источник.

Время шло. Жертвы возмущались, и тон в общении с ними менялся: «Да тебя самого судить надо - ты взял(-а) кредит по поддельным документам! А я там никак не фигурирую».

Некоторые после такого боялись писать заявления в полицию. Тем не менее часть пострадавших шли именно туда. Но им в возбуждении уголовных дел отказывали.

Ситуацию сумела изменить одна из жертв. В 2020 году женщина создала в соцсетях группу, где начала публиковать информацию о Равиле и членах его семьи - все, что тогда можно было найти в интернете. Выяснилась, кстати, подробность: супруга Равиля Цибизова - дочь священника, служащего в одном из храмов на юге Москвы. Через эту группу были найдены и другие пострадавшие. После коллективного заявления уголовное дело все-таки было возбуждено. Цибизова задержали.

Сам он вину не признает. У него другая версия.

- Ни с кем я не флиртовал! - заявлял на допросах обвиняемый. - У меня жена и двое детей. Я их люблю. Денег ни у кого не брал.

Родные Равиля утверждают, что он «просто помогал людям заработать, брать кредиты».

Судебный процесс только стартовал. Эпизодов, потерпевших и свидетелей много. По прогнозам адвокатов, рассмотрение дела в суде может растянуться до конца года…