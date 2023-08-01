Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов в похоронном костюме влился в коллектив комедийного сериала «Бедный олигарх»

В 2022 году на платформе Premier вышел сериал братьев Андреасян «Бедный олигарх» — комедия про коммерсанта по имени Виктор Гнида (Владимир Сычев), вынужденного находиться в периметре собственного особняка после ареста и заморозки всех счетов.

Несмотря на довольно прохладные оценки со стороны зрителей, проект продлили на второй сезон. Хоть и назначили нового режиссера — Гарика Петросяна («Друг на час», «Омар в большом городе»). А еще усилили сериал суперзвездой ТНТ — резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. На свежих кадрах со съемок проекта комик предстает в похоронном костюме, с густыми усами и с выражением лица Вито Корлеоне.

В остальном проекту удалось сохранить кастинг — в деле и Владимир Сычев, и Максим Лагашкин, исполняющий роль верного слуги раскулаченного олигарха по имени Адам.

Кроме того, на площадке был замечен и Роман Юнусов, бывший резидент Comedy Club из дуэта «Сестры Зайцевы».

Как понятно из кадров, действие второго сезона будет проходить в мужской тюрьме (судя по костюмам, возможно, американской, где заключенные отбывают срок в оранжевых робах). Иных подробностей сюжета пока не сообщается. На платформе Premier новые серии «Бедного олигарха» появятся в 2024 году.