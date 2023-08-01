Звезда "Эйфории" Ангус Клауд умер в 25 лет: актер скончался через неделю после похорон отца

Фото: кадр из сериала "Эйфория"

Звезда американского сериала "Эйфория" Ангус Клауд, сыгравший роль Фэса, умер в возрасте 25 лет. Семья пока ничего не говорит о точных причинах смерти, пишет CNN.

Ангус Клауд умер через неделю после смерти отца. Актер невозможно переживал свое горе. Отец и сын были очень близки.

"Он сильно боролся с этой потерей. Единственное утешение, которое у нас есть, - это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом", - заявили близкие.

Клауд открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем. "Мы надеемся, что его уход может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку", - добавили близкие звезды.

В апреле 2023 года стало известно, что Ангус задолжал своему бывшему менеджеру Диоми Кордеро 60 тысяч долларов и не собирался отдавать.

Познакомились они в рехабе. Ангус был пациентом, а Диоми - сотрудником клиники, мечтавшим работать в шоу-бизнесе. Как-то в ночь перед съемками в фильме менеджеру поступил звонок от соседа актера по квартире, мол, тот с трудом может дышать. Кордеро утверждает, что он тут же примчался, ввел артисту препарат и провел сердечно-легочную реанимацию. Вскоре мужчина уволился.

Сообщалось о наркотической зависимости актера. Кроме того, Клауда обвиняли в сексуальных домогательствах.

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