«Чтобы наверняка отросли волосы»: Парень, которому двое пьяных рабочих сняли скальп, рассказал о своей будущей операции

Юрия сначала госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли в областную Фото: соцсети

Стали известны детали будущего лечения 19-летнего Юрия Маркова, которому двое пьяных рабочих сняли скальп. Напомним, инцидент произошел 11 июля в подмосковном городе Электросталь. Мужчинам не понравилась прическа парня, поэтому они решили ее «исправить». Один удерживал за спиной руки, а другой срезал с головы вместе с волосами два участка кожи - на макушке и чуть выше лба.

Юрия сначала госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли в областную - МОНИКИ.

- Самочувствие сейчас уже намного лучше. Недели две назад меня выписали из больницы, - рассказал Юрий Марков корреспонденту KP.RU по телефону. - Я вернулся в Электросталь. Операцию еще не делали, она будет в конце сентября - начале октября. Для нее нужны специальные экспандеры. Их будут вставлять под кожу на голове, чтобы растянуть ее.

По-медицински такая процедура называется экспандерная дермотензия - ткани расширяют с помощью силиконовых экспандеров и физраствора. Это довольно распространенный метод пластической хирургии.

- Врачи мне объяснили: пересадку кожи делать не будут, потому что не факт, что кожа с других частей признается и волосы на голове будут расти, - продолжает Юрий. - Сказали, что лучше постепенно растянуть кожу на голове, чтобы на этом месте как раз волосы наверняка отросли.

Напомним, мужчин, которые напали на молодого человека, задержали в течение суток - одного на складе интернет-магазина, где он работал, а второй успел добежать до Калужской области. Им предъявлены обвинения по двум статьям - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до 12 лет) и «хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору» (лишение свободы до 7 лет).

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