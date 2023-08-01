Умер последний человек, родившийся в XIX веке: кем он был и как смог дожить до 127 лет

Умер последний человек, родившийся в 19 веке Фото: www.youtube.com

Жозе Паулину Гомес стал старейшим жителем планеты, скончавшимся всего несколько дней назад в своей родной деревне в Бразилии в возрасте 127 лет. Он родился еще в позапрошлом веке, а именно 4 августа 1895 года.

Свидетельство о рождении бразильца так и не было найдено, но в архиве единственного ЗАГСа муниципалитета Педра-Бонита был обнаружен второй экземпляр свидетельства о браке Гомеса от 1917 года, указывающего, что мужчина женился в возрасте 22 лет. Гомес родился еще до смерти английской королевы Виктории, первого полета американских изобретателей братьев Райт и даже открытия рентгеновского излучения, напоминает британское издание The Sun.

У бразильца остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. С самого детства он зарабатывал на жизнь животноводством и перестал ездить верхом на лошадях лишь четыре года назад.

– Он был очень простым, очень скромным. Его уникальность заключалась в том, что он не любил ничего промышленного, только деревенское и натуральное, – рассказала его внучка Элиан Феррейра. – Он выращивал цыплят и свиней, вся еда была только отсюда. А еще он всегда любил пригубить.

Его вторая внучка Фабиола Оливейра рассказала, что в течение последнего месяца Гомес был прикован к постели из-за полиорганной недостаточности. Она-то и стала причиной его кончины всего за несколько дней до празднования 128-ого дня рождения.

Гомес регулярно проводил время на свежем воздухе и старался придерживаться здорового рациона питания, включая домашние фрукты и овощи. Кроме того, он постоянно занимался общей физической подготовкой, поддерживая свою гибкость и активность на протяжении более ста лет. По словам Фабиолы, ее дед оставил после себя «много историй и воспоминаний для всех них».

Будет ли Гомес внесен в Книгу рекордов Гиннесса пока неизвестно. Составители Книги считают, что из ныне живущих рекордсменом по долголетию является 115-летняя жительница Испании Мария Браньяс Морера. Она стала свидетельницей двух мировых войн, пандемии испанского гриппа и коронавируса. Морера также стала первым долгожителем, вылечившимся от COVID-19. Абсолютным максимумом долголетия считается случай француженки Жанны Луизы Кальман, умершей в возрасте 122 лет в 1997 году.