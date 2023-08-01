Сбросил 125 лишних килограммов и обрел любовь: как москвич Михаил Верный добился фигуры мечты

После большой потери веса в хирургической коррекции нуждается практически все тело

Мы рассказывали вам о москвиче Михаиле Верном, который решился похудеть, когда его вес перевалил за 200 кг, начались проблемы с давлением, повысился сахар в крови, появилась подагра. А однажды он упал на льду и не смог подняться, пришлось перекатываться до скамейки, чтобы уцепиться за нее и встать на ноги.

Тогда Михаил решился на бариатрическую операцию (операция по ушиванию желудка). Но взвесив все за и против, слушая советы врача-диетолога Первой градской Светланы Исаковой, и сбросив первые 50 кг, Михаил решил, что и дальше справиться сам. И ведь справился! За два года он потерял 120 килограммов веса! Но потерять – еще не значит стать стройным. Увы, у полных людей кожа слишком растягивается, ведь ей нужно удерживать столько жира…

И когда Михаил похудел, стало ясно, что живот повис буквально фартуком, с рук и ног тоже свисают лишняя кожа. Требовалось торсопластика.

Мы рассказывали вам о москвиче Михаиле Верном, который решился похудеть, когда его вес перевалил за 200 кг Фото: Личный архив

НЕ САМАЯ ПРОСТАЯ ОПЕРАЦИЯ

«После большой потери веса в хирургической коррекции нуждается практически все тело, так как перерастянутые кожные покровы не в силах сократиться должным образом, — объяснял заведующий отделением пластической хирургии Первой Градской Сагид Кимпаев. - Поэтому таким пациентам нужна абдоминопластика — коррекция контуров тела. Сюда входит и торсопластика (круговая подтяжка тела), и брахиопластика (подтяжка рук). А также подтяжка лица, бедер, ягодиц и т. д.».

Увы, у полных людей кожа слишком растягивается, ведь ей нужно удерживать столько жира Фото: Личный архив

Но в первую очередь, конечно, нужно избавиться от лишней кожи на животе и спине. Операцию Михаилу провели еще в начале лета. И это было не так просто, как кажется на словах.

- 6 часов, целых 6 часов длилась операция, ведь это не просто срезать пласт кожи, а как бы аккуратно снять ее с внутренних мышц, а потом заново натянуть фактически на весь торс, - объясняет Михаил. – К счастью, операцию проводили прекрасные врачи - знаменитый профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Сидоренков и заведующий отделением пластической хирургии Первой Градской Сагид Кимпаев. Профессору Сидоренкову сначала было интересно посмотреть на человека, который скинул столько кило не после бариатрической операции, а на чистой силе воле. А потом он решил сам принять участие в операции, ведь случай мой был не из самых простых, если не сказать уникальный. Лишняя кожа – это не простой верхний слой, но и подкожная клетчатка, которая у полных людей рыхлая. И нужно сделать все так, чтобы не пострадали мышцы, сосуды. Одним словом, операция была сложная, да и мне было не просто – я потерял много крови, потом двое суток провел в реанимации под капельницами.

Но это еще не все! В процессе меня избавили от двух грыж (у полных людей они часто бывают). Заместитель главного врача по хирургии Евгений Ан сделал это ювелирно. Надо мной трудилась целая бригада врачей! За что я им бесконечно благодарен.

В КОРСЕТ, ГУСАРЫ!

Но самое «веселое» началось после того, как круговой шов (да, кожу отрезали и на спине тоже, не только на животе, недаром операция называется круговая торсопастика) чуть подзажил. Михаила облачили в утягивающее боди - специальное белье после операции, а не женское кружевное. И сверху надели еще и корсет.

- Это было, честно скажу, то еще испытание. Стоять в таком корсете можно, лежать худо бедно – тоже. Но вот сидеть – нельзя! А мне надо работать, приходилось изобретать позы полулежа, обложившись подушками, ведь стоя целый день писать невозможно… Кроме того, само по себе ощущение боли не давало толком спать, нормально переворачиваться. Что еще хуже – я отекал. Во всех местах. Однажды даже в том месте, что мужичины обычно не называют. Я был в шоке, но врачи спокойно сказали – а, это нормально!

После операции под кожей скапливается вода, ее нужно откачивать. И Михаил раз в три дня дисциплинированно ездил в Первую градскую на процедуры.

Михаил сейчас Фото: Личный архив

- В общем, два месяца было ой как некомфортно. Но оно того стоило – я два года худел не для того, чтобы носить на себе еще лишние килограммы кожи! Сейчас корсет разрешили снять, шов подживает. Пока еще нельзя купаться в бассейне, ходить в баню, лежать в ванной, но скоро жизнь войдет в обычную колею.

СТРОЙНОСТЬ = СЧАСТЬЕ

У Михаила впереди еще несколько операций - в первую очередь подтяжка рук, или брахиопластика. И останавливаться он не намерен.

- Мы с моей подругой очень любим ходить в бассейн и путешествовать, особенно на море. И, конечно, я вижу взгляды людей, которые они время от времени на меня бросают: все же свисающая кожа – это не слишком опрятно. А рядом со мной красивая женщина, хочется соответствовать.

Да, у Михаила появилась любимая. Когда-то, много лет назад, они сдружились из-за собак, вместе гуляли, но потом пути разошлись. Иногда переписывались в соцсетях. И тут Аня увидела, как изменился Михаил, приехала его проведать, договорились вместе поездить по городам Золотого кольца. И внезапно поняли, что связывает их уже не просто дружба и любовь к собакам.

Операцию Михаилу провели еще в начале лета Фото: Личный архив

- Конечно, - зубоскалят знакомые, - когда он похудел, легко влюбиться!

- А вот и нет, - парирует девушка, - мне всегда больше нравились полные мужчины. Но я вижу, сколько силы воли у Миши, сколько смелости и упорства. Как целеустремленно он смотрит вперед. Это дорогого стоит. Значит, с этим человеком я могу чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До начала похудения Михаил весил 206 кг. Талия была 160 см в обхвате (при том, что норма для мужчин – не более 95 см).

Спустя два года после начала похудения его вес был 86 кг. После операции - уже 80 кг!

Срезан пласт кожи весом в 7 кг и толщиной в 15 см.