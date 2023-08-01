Африка на грани войны: еще одна страна открыто пошла против Запада и нашла поддержку у друзей России

«Переворот с поворотом» случился на прошлой неделе в Республике Нигер Фото: REUTERS

Ситуация в бывшей Французской Африке осложняется. За три года уже в третьей стране региона произошёл военный перевод. Всякий раз — один сценарий: неэффективное правительство (вроде бы «местное и независимое», но по сути — марионетки Парижа) приводит страну к кризису; власть берут патриоты-армейцы и, как лет 50-60 назад, начинают дружить с альтернативным полюсом силы — Москвой. Последний такой «переворот с поворотом» случился на прошлой неделе в Республике Нигер, в результате реальным главой государства стал генерал Абдурахман Чиани (или Тчиани).

Однако если со свержением ставленников Елисейского дворца в соседних Мали и Буркина-Фасо можно было смириться, то Нигер — настоящий «аккумулятор Пятой Республики». Отсюда Франция импортирует уран, топливо для АЭС, которое, как поэтически говорят публицисты, «питает электричеством каждую третью лампочку». Наконец, эта 21-я по площади страна мира — важнейшая логистическая база для французских войск, которые, хоть и в небольшом количестве, до сих пор дислоцированы в этой части Африки.

Больше того, наряду с союзниками-французами здесь присутствуют и… американцы. Здесь уже 10 лет дислоцировано 600-800 солдат армии США — под предлогом борьбы с терроризмом; правда, если поискать информацию в Сети о деятельности этого контингента — то выяснится, что с тех пор американцы уничтожили… аж 32 террориста (именно столько потерь «бармалеев» документально подтверждено).

Зато к 2018 году США, затратив свыше $100 млн, построили в городе Агадес — в географическом центре Нигера — так называемую «авиабазу 201», где размещаются их самолёты и боевые дроны. Чем там занимаются американцы — не очень понятно; по слухам, в подобных местах часто действуют «тайные тюрьмы ЦРУ».

Неудивительно, что со сменой правительства в Нигере — Запад подумывает восстановить статус-кво… вооружённым путём — свергнув новое правительство Абдурахмана Чиани.

Ничего невозможного тут нет — в 1979 году (по историческим меркам — вчера) триста французских спецназовцев десантировались в Центральноафриканской Республике, ЦАР, для свержения местного лидера Жана Беделя Бокассы, который точно так же захотел переориентироваться с Парижа на Москву. И ничего, никто на Францию за это не наложил санкции — «свои люди, понимать надо».

Тревожный звонок уже прозвенел — 1 августа Париж объявил об эвакуации граждан Франции и ЕС из Нигера. Тот, в свою очередь, пригрозил прекратить поставки урана в Европу.

Одновременно ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки — прокси-организация, созданная под эгидой Парижа после обретения регионом независимости) потребовало от «нигерской хунты» подать в отставку.

Однако у генерала Чиани нашлись и союзники. «Любое военное вмешательство [Запада] в Нигер будет приравнено к объявлению войны Буркина-Фасо и Мали», — заявили в двух вышеупомянутых странах. Стоит отменить, с момента прихода к власти военных-патриотов в этих республиках, усилилось их сотрудничество с Москвой, и лидеры обеих стали почётными гостями на недавнем петербургском форуме «Россия-Африка».

Так что, даже если Франция при поддержке США планирует ремейк «демократического десанта в ЦАР-1979», — лёгкой прогулки точно не будет. Мир за последние 10 лет сильно изменился, и более вероятно другое: повторение ухода французских войск из Мали в 2022, и американских — из Афганистана в 2021-м, только на сей раз — уже в Нигере.