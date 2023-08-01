Университет «Синергия» использует ИИ для повышения успеваемости студентов

Фото предоставлено пресс-службой «Синергия»

Популярность искусственного интеллекта растёт каждый день. Его используют в самых разных сферах. Дизайнеры задействуют нейросети для генерации изображений, копирайтеры — для создания простых текстов, органы власти — для подготовки законопроектов и анализа справочной информации. Но есть сфера, где ИИ, похоже, будет особенно полезен. Это — образование.

Мы поговорили с ректором Университета «Синергии» Артёмом Васильевым о том, когда нейросети начнут приходить на помощь учащимся и преподавателям, какие современные технологии уже используются в российских вузах, и как новые технологии не дают студентам жульничать в процессе обучения.

— Какие возможности появляются у вузов и школ с появлением новых технологий? Будет ли в ближайшем будущем искусственный интеллект учить школьников и студентов?

— Вряд ли искусственный интеллект заменит когда–либо живого преподавателя в аудитории. Образование — сложная и комплексная профессия. Чтобы эффективно учить детей, недостаточно назубок знать материал. Нужно быть немного психологом, чтобы заряжать учащихся желанием получать новые знания. Машина этого делать не умеет.

Зато она отлично работает с большими массивами информации. И вот эту сильную сторону искусственного интеллекта мы стараемся использовать. Наши сотрудники обучили ИИ разработанной нами математической модели. Она может с высокой точностью показать, кто из студентов находится в зоне риска и может быть отчислен в будущем. Система берёт в расчёт время нахождения молодых людей в университете, их оценки, количество пропусков занятий, показатели взаимодействия с кураторами и преподавателями на парах и вне их и т. д. На выходе мы получаем достоверный прогноз того, доучится ли студент до конца семестра или нет.

Затем мы берём эти данные и совещаемся с преподавателями. Ищем способы помочь неуспевающему исправить положение. Корректируем его карьерный и образовательный трек, уточняем, какую информацию в процессе обучения он не смог усвоить, объясняем, помогаем, советуем.

— Есть положительный эффект?

— Определённо. Благодаря системе доля студентов, успешно получающих высшее образование в вузе, выросла с 70% до 86%.

Фото предоставлено пресс-службой «Синергия»

— Откуда ИИ берёт данные для анализа? Использует ли он личную информацию о студенте, например, из социальных сетей?

— Ни в коем случае! Все данные для анализа берутся из нашей системы Synergy LMS (Learning Management System — система управления обучением). Мы постоянно улучшаем этот инструмент, и сейчас он один из самых совершенных на отечественном образовательном рынке. Платформу можно назвать полноценной образовательной средой, связывающей студентов и преподавателей. Там есть данные об учебном плане, расписание занятий, список домашних заданий, чат с преподавателями и кураторами, различные тесты, помогающие узнать свои сильные и слабые стороны, и многое другое.

LMS–система даёт очень комплексную и подробную информацию об образовательной траектории каждого студента в онлайн–режиме. Это помогает оперативно реагировать в случае, если студент не справляется с обучением, о чём мы уже говорили, или пытается жульничать. Здесь наша система управления обучением выходит на первый план. Благодаря ей схитрить невозможно. Данные о выполненных заданиях, отработках, зачётах и защите диплома каждого студента хранятся на наших серверах. В любой момент можно проанализировать информацию, найти неточности, и, что называется, «дать по рукам».

Конечно, совершенствование образования, как и любой другой человеческой деятельности, — процесс бесконечный. Мы постоянно ищем новые технологии, которые можно «приземлить» в «Синергии». Раньше мы в основном использовали разработки наших студентов, которые учатся на факультетах информационных систем и бизнеса и делают стартапы в качестве выпускной квалификационной работы, в том числе в сфере EdTech, то есть образовательных технологий.

Но недавно мы решили расширить круг поиска и создали EdTech–акселератор, который обучает команды разработчиков и отбирает лучшие проекты для финансирования и последующего внедрения в структуру нашей корпорации. Ребята только начали учиться на площадке «Синергии» в технопарке «Сколково», но кое–какие их интересные идеи и решения мы для себя уже отметили. Как говорится, следите за новостями.

Фото предоставлено пресс-службой «Синергия»

— Мы сейчас с Вами активно обсуждаем LMS–систему, нейросети и другие технологии на службе у образования. Это удивительно, ведь ещё 30 лет назад такого направления, как EdTech, где сошлись образование и программирование, в мире в принципе не существовало. Что ещё интересного нам ожидать в ближайшем будущем? Какие профессии исчезнут, а какие могут появиться?

— Я здесь точно не буду тем всеведущим гуру, который обещает крах большинства привычных профессий. Мне кажется, что они сохранятся. Да, профессии в чём–то изменятся, будут теснее взаимодействовать с другими направлениями, особенно с IT, но никуда не исчезнут.

Возьмём, например, дизайнеров. Чем раньше занимались представители этой профессии? Рисовали макеты рекламных баннеров, работали над экстерьерами и интерьерами зданий, занимались ландшафтным дизайном. Сегодня дизайн тесно связан с цифровой средой и программированием. Появились дизайнеры дополненной реальности, которые встраивают цифровые объекты в окружающую среду. Есть графические дизайнеры, создающие цифровые 3D–модели, геймдизайнеры, проектирующие видеоигры. Всё это очень востребованные и высокооплачиваемые профессии. И ни у кого язык не повернётся сказать, что созданный человеком дизайн теряет актуальность.

Или, допустим, фитнес–тренеры. Когда началась пандемия, многие подумали, что им наверняка придётся искать другую работу. Кто–то из тренеров, возможно, так и сделал. Остальные приспособились к обстоятельствам и перестроились. Сегодня они записывают уроки и консультируют клиентов по видеосвязи, отслеживая показатели тренировок по наручным гаджетам и пульсометрам. Некоторые тренеры стали настоящими звёздами — их ролики смотрят миллионы людей.

«Синергия» всегда очень внимательно следила за трендами. Мы пока единственные в стране, кто обучает проектировщиков «умных» городов. В нашем университете открылись факультеты робототехники, беспилотных технологий, киберспорта. Но мы в тройке лидеров рейтинга HeadHunter по востребованности выпускников не только поэтому. Мы не забываем про традиционные профессии, развиваем их, согласно требованиям времени, и поддерживаем высокий уровень обучения по стандартам «Синергии».

— Вы сказали, что пандемия изменила некоторые профессии. А как она повлияла на сферу образования? Стали ли там активнее внедрять новые технологии?

— Если говорить в целом по стране, то однозначно да. До пандемии удалённое обучение в основном внедряли образовательные платформы и считанные вузы. В период карантина, когда люди сидели дома, большинство учебных заведений спешно начало записывать видеоуроки и лекции, общаться онлайн со школьниками и студентами, отслеживать успеваемость дистанционно и т. д.

В нашей же работе в тот период почти ничего не изменилось. К моменту, когда в России началась пандемия, мы уже не один год использовали Synergy LMS. Система была отлажена и работала чётко — за всё время карантина мы не допустили ни одного сбоя в её работе. Сегодня «Синергия» по праву считается лидером по внедрению удалённых форматов обучения и одним из ведущих игроков на рынке EdTech. Это произошло, повторюсь, не из–за ковида, а благодаря системной и ежедневной работе. Мы постоянно совершенствуем технологии, и это даёт свои плоды.

Фото предоставлено пресс-службой «Синергия»

— Сколько студентов «Синергии» сейчас учатся удалённо, и будет ли их доля расти в будущем?

— На дистанте у нас сейчас обучается порядка 80 тыс. чел. на 30 факультетах. Из них на программах среднего профессионального и высшего образования — около 25 тыс. Доля учащихся удалённо постепенно растёт — это отраслевой тренд. Рост обеспечивают люди старше 30 лет, которые либо переучиваются, либо получают высшее образование в дополнение к среднему профессиональному.

В нашем обществе утверждается мода на обучение в течение всей жизни. Человек больше не привязан к какой–то определённой профессии. Со временем привычная рабочая рутина надоедает, хочется попробовать что–то новое или повысить уровень доходов. Новые знания к нам приходят получать и в 40, и в 50 лет. Это здорово, потому что в очередной раз мы видим, что человеческие возможности безграничны. Технологии просто помогают нам лучше раскрыть собственный потенциал.