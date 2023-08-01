С ребенком скучно, да еще усталость от работы: отцы объяснили, почему мало времени проводят с детьми

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Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России. По его словам, среднестатический отец проводит со своим ребенком не более 35 минут в день. Сайт KP.RU решил провести опрос и выяснить, почему же папы так мало времени и внимания уделяют своим детям.

24% опрошенных говорят, что в их семья отцы слишком сильно устают на работе, чтобы еще заниматься воспитанием ребенка. Вечером им хочется просто прийти домой, посмотреть телевизор или встретиться с друзьями, а не сидеть и проверять, например, уроки.

22% говорят, что папам с ребенком скучно, нет общих интересов и занятий, с малышом нечем заняться, поэтому он полностью отдан на попечение женщин в семье.

Еще 21% респондентов говорят, что у отцов нет свободного времени, чтобы заниматься воспитанием. Есть же работа, у кого-то еще и подработка, дела по дому, а то и личные хобби и интересы, на малыша времени совсем не остается, разводят руками участники опроса.

8% россиян признаются, что папы просто не в состоянии справиться с детьми. С малышами бывает непросто, и освоить это искусство – быть хорошим отцом – по силам далеко не каждому мужчине.

«Отцовский инстинкт растерян. Мужчины заботятся только о себе, не умеют заботиться о потомстве», — сокрушается участница опроса.

«Папам просто лень! С детьми же нужно не просто сидеть, а играть, читать, рисовать, лепить и так далее», — жалуется еще одна респондентка.

5% опрошенных говорят, что всему виной нехватка денег в семье. Если бы семья была бы более обеспеченная, отцы могли бы с ребенком весело проводить время: водить в цирк, кино, зоопарк.

3% россиян и вовсе заявили, что воспитание ребенка – не мужское дело.

«Где вы в природе видели чтобы отец со своими детьми играл. Меня, например, пугают отцы, которые ходят на собрания в школах и пишут в родительских чатах», — рассказывает участник опроса.

И только 14% опрошенных сообщили, что в их семье отец много времени уделяет воспитанию детей.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» Кто-то сказал, что отец не общается с семьей после развода, а у кого-то дома произошла трагедия и отца нет.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.