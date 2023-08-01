«Ее собирали по кусочкам»: Что случилось с первой женой смолинского маньяка, который 14 лет держал девушку в плену

Сейчас мужчина находится в СИЗО Фото: Егор ИВЛЕВ

«Смолинский маньяк» - так уже успели прозвать 51-летнего Владимира из поселка Смолино в пригороде Челябинска, который годами держал дома пленницу. С тогда еще 19-летней Катей мужчина в 2009-м году познакомился в Челябинске и пригласил к себе в гости. Из этого дома красавица смогла выбраться только спустя 14 лет, когда мужчину забрали в психиатрическую больницу по просьбе его матери.

Нелюдимый, странный, тихий – думали о нем соседи и знакомые. Он же в это время за забором своего дома измывался над девушкой – более 1000 изнасилований, угрозы ножом и даже убийство у нее на глазах. Убил он другую женщину, также оказавшуюся пленницей в руках маньяка. Ее он расчленил и в кастрюле закопал за домом. Личность убитой пока не установлена. По слухам в поселке, это была жена Владимира. Также он представил неизвестную Кате. Мать маньяка, живущая в этом же доме, знакомым также рассказывала, что у сына все хорошо, что у него есть новая возлюбленная.

Сбежать Кате удалось, когда мужчину забрали в больницу Фото: Егор ИВЛЕВ

- Нелюдимые они были, обособленно держались, хотя улица у нас дружная, - рассказала KP.RU соседка маньяка. – Он на улицу вообще не выходил, зимой мать сама снег чистила, я ее видела. Все равно все спрашивали у нее: «Где Владимир? Как у него дела?». Одно время, еще раньше 2009 года, она рассказывала, что он уехал на заработки в Москву. Говорила, что там женился, а потом он вернулся в Челябинск. Его жена, как говорили тогда, выпала из окна.

Когда вскрылась история с похищением девушки, то и историю с якобы погибшей женой местные тоже сразу припомнили. Начались рассуждения и перешептывания. Мол, может, и ее он сам убил.

- Она выпала с 7 этажа. Об этом даже в новостях рассказывали. Говорили тогда, что умерла, но оказалась, что нет. Московские врачи ее по кусочкам собрали. Сейчас, говорят, у нее уже новый возлюбленный, двое деток даже – мальчик и девочка. Много лет прошло. По слухам, она и от Владимира была беременна, но сделала аборт. Из-за чего разошлись, никто не знает, - продолжает соседка.

Своей вины в изнасилованиях мужчина не признает Фото: Егор ИВЛЕВ

Когда в зале суда началось слушание по избранию меры пресечения для Владимира, судья, оглашая его личные данные, также отметила, что мужчина женат. О каком именно браке шла речь, непонятно, но если супруга действительно выжила после падения, то, возможно, просто не занималась разводом. В поселке ее никто ни разу не видел, поэтому вряд ли именно ее труп Владимир спрятал в кастрюле за домом.

Также после скандала местные припомнили мужчине и смерть отца. Тот каким-то мистическим образом несколько лет назад просто исчез.

- Знаю, что дядю Колю сначала парализовало – был инсульт. Потом все начали задаваться вопросом, где он. У тети Вали спрашивали, а она все кратко твердила: «Умер и умер». Всем так говорила без подробностей. Никто в поселке не знает даже, где и когда он был похоронен, есть ли у него вообще могилка, почему умер. Похорон никто не видел, да и не слышали, чтобы скорая или полиция раньше к дому приезжала, а это ведь обязательно, когда человек умирает. Я так понимаю, что тогда в доме уже находилась девочка эта, - делится соседка маньяка и его матери.

В дом к себе Валентина старалась никого не пускать. Многие покупали у женщины очки, но все происходило на пороге. Соседям же она активно рассказывала про некую женщина сына, которая с ними живет.

Мать маньяка уверяет, что девушка была свободной, а не пленницей Фото: Егор ИВЛЕВ

- Как не спросишь про него у нее, то он вечно или огород полет, то с девушкой своей спит. Никто этому как-то значения даже не предавал, - отмечает соседка.

После того, как Катя сбежала, нашла родную сестру и рассказала о годах заточения в полиции, и мать, и сына задержали. Сейчас мужчина арестован на 2 месяца, обвинения в изнасилованиях он отрицает – все было по «любви». Мать также утверждает, что «девушка в их доме пленницей не была, так как помогала по дому».

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