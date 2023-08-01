Телефонные мошенники теперь работают на СБУ и устраивают диверсии: как "мобильные" террористы заставляют жертв поджигать военкоматы

Телефонные мошенники звонят каждому из нас Фото: Shutterstock

В России - вспышки уже не просто телефонного мошенничества, а «мобильного» терроризма. Неизвестные на том конце провода теперь не только выманивают огромные суммы, но и затем толкают своих жертв на преступные выходки. Обрабатывают на протяжении нескольких дней. «КП» ответила на главные вопросы – чего пытаются добиться этим аферисты и как им противостоять.

КАК МЕНЯЛИСЬ СХЕМЫ

Беседа с мошенником начинается классически: звонок от имени банка, следователя, или оперативника ФСБ с избитой сказкой про «с вашего счета хотят украсть деньги». Жертва набирает кредитов и теряет все до рубля, переводя на счет аферистов. Раньше это было финалом.

Теперь – новый ход. Людей, оставшихся без средств и в долгах, агитируют участвовать в операции по поимке тех самых негодяев. Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат.

Только 1 августа в России – не менее десятка случаев с такими поджогами.

53-летний житель Санкт-Петербурга пошел брать штурмом здание военного комиссариата. Поджег дверь, а потом принялся таранить ворота на машине. Благо, что ездил поджигатель на ВАЗе, а не на КамАЗе. Когда его повязали, объяснился. Так, и так: в мессенджере написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины. А находятся они где? Ну, конечно, в военкомате! Как мы понимаем, лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины.

Пусть у вас не будет иллюзий, что жертвы телефонных террористов – дремучие неучи. В Воронежской области подонки взяли в оборот 24-летнюю учительницу истории. Абонент представился Ольге сотрудником «Центробанка» и заявил, что неизвестные оформляют на нее кредит. Но успокоил: ждите звонка от правоохранителей. И те позвонили, подключили девушку к «спецоперации». Надо, дескать, бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники. Проинструктировали учительницу, научили сделать смесь, и Ольга пошла жечь.

Мутация телефонных мерзавцев оказалась стремительной. Весной показательный случай был с 77-летней сотрудницей «Комсомольской правды» Татьяной Адабаш. Лже-офицер ФСБ не только убедил женщину перевести 2,6 миллиона рублей, но и вынудил ее прятаться в соседнем регионе. Внушил, что ей нужно скрыться от преступников, и в итоге реальные силовики занимались розыском женщины.

ПОЧЕМУ МОШЕННИКИ СТАЛИ ТЕРРОРИСТАМИ

Разобраться в том, как это устроено и зачем, «КП» помог координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.

- В данном случае мы говорим о тех самых преступных колл-центрах, которые уже давно действовали с территории Украины. И сейчас, в связи со спецоперацией, они переключились на другие задачи, - объясняет Урван Парфентьев. - Вполне вероятно, что они находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали. Работает все стандартно. Сначала жертву ставят в положение финансового кризиса. Он должен огромную сумму. Готов вернуть ее любым. Даже самым диким способом. И верит, что обманувшие его преступники засели – в банке, военкомате. Иди туда с оружием, соверши поджог, добейся «справедливости».

Так в интересах киевских спецслужб появился такой новый элемент терроризма.

При этом отдельные колл-центры, по мнению эксперта, могли находиться под влиянием украинских спецслужб и раньше. Ведь цель у них была та же - ущерб и наведение паники в России.

- Есть вариант, что после 24 февраля эта братия очень быстро нашла такой симбиоз, - делится Урван Парфентьев. - Мошенники получают свой «доход», гарантированную крышу со стороны украинских спецслужб и, возможно, финансирование. А спецслужбы - дополнительный инструмент по осуществлению дестабилизирующей деятельности. Две группы преступников слились воедино.

ОТЧЕГО ЛЮДИ ВЕДУТСЯ НА ЭТО

Преступники уже давно научились отключать логику своих жертв.

- Человек ошарашен. Задача преступника - не давать время на раздумье, подталкивать к решению здесь и сейчас. Если ему удается ошеломить, это уже резко повышает вероятность, что жертва будет на панике выполнять указания, - объясняет эксперт. - Особенно, если сценарий выглядит правдоподобно. Ведь в некоторых случаях выбирается реалистичный сценарий, что проблема исходит от самих правоохранительных органов или другой организации. Задача шокировать. Идеальная жертва в таких случаях - это пенсионер. Есть еще сценарии доброго волшебника, когда человек заинтересован в бонусе настолько, что большинство сдерживающих факторов отметается. Человек думает – а вдруг мне повезет. Преступники очень хорошие психологи. Они прекрасно понимают, как нужно работать.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ КОЛЛ-ЦЕНТРЫ ДИВЕРСАНТОВ

При этом Урван Парфентьев считает, что география таких мошеннических колл-центров сейчас расширилась.

- Они могут быть не только на территории Украины. Действуя в интересах киевского режима, могут выполнять задачи в интересах Киева на территории Евросоюза. Учитывая, что власти Евросоюза с попустительством относятся к идеологии Киева, доходящей до реабилитации нацизма. К тому же, в Евросоюз хлынул поток обычных беженцев и беженцев в кавычках – тех, кто выполняет некие операции с чужой территории и под чужой юрисдикции, - делится эксперт.

КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

Остается лишь вопрос, как же противостоять?

- Нужно принимать традиционные меры предосторожности, - советует Урван Парфентьев. - Все зависит от того, какую схему задействует мошенник. Главное - не впадать в панику. Перепроверять информацию. Звонят из банка, перезвонить по телефону банка. Из госслужбы, связаться с госслужбой по номеру на официальном сайте. Если же вам не угрожают, а обещают плюшку - важно понимать, что бесплатный сыр в мышеловке.

ЧЕГО ОНИ ЭТИМ ДОБИВАЮТСЯ

Но можно ли чего-то добиться такими диверсиями, эксперт сомневаются.

- Это диверсионные операции. За это колл-центры получают бюджет. А спецслужбы реализуют цель – дестабилизировать. Но что-то серьезное учинить они не в состоянии. Они заинтересованы в нагнетании нервозной обстановки и паники. Любой специалист понимает, что от поджога военкомата не будет ни жарко, ни холодно. И да, они будут пытаться организовывать более серьезные операции, но для этого нужны люди на месте. Однако если это серьезный объект, то тут человек подготовлен, он не поведется на мошеннические уловки. Поэтому это такие истерично-бестолковые действия, - считает Урван Парфентьев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что грозит жертвам?

Важно знать, остаться незамеченным, запустив коктейль Молотова, невозможно. И поджигателям придется отвечать перед законом, несмотря ни на какие обстоятельства. А это минимум – часть 2 статьи 167 «Умышленная порча чужого имущества путем поджога». До пяти лет лишения свободы. А если вменят терроризм, или пособничество терроризму, там и пятнадцать лет – не предел.

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