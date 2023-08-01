Август — самый трудный месяц для рубля: стоит ли ждать ослабления российской валюты

Рубль вновь пошел на снижение и за пять дней к 1 августа уступил американской валюте 1,5 рубля. Фото: REUTERS

Год на год, конечно, не приходится, однако последний месяц лета еще с 90-х годов реально стал тревожным для нашей валюты. Первое августовское ненастье случилось в 1992 году, когда рубль упал по отношению к доллару сразу на 18%. Потом был дефолт 1998-го – рубль снизился в 3,5 раза. В 2008 году август вновь принес плохие известия - начались боевые действия между Россией и Грузией на территории Южной Осетии и Абхазии, и рубль опять упал. Правда, немного – на 4%.

Впрочем, это мы по верхушкам прошлись. Если взять экспертную аналитику за последние 20 с небольшим лет, то мы увидим: самые неблагоприятные месяцы для российского рубля – август и ноябрь. 75% падений рубля пришлись именно на эти месяцы.

А на дворе у нас сейчас… Вы правы, август. И рубль словно почуял его приближение – отыграв позиции с 92,5 рублей за доллар (7 июля) до 90 рублей (28 июля), он вновь пошел на снижение и за пять дней к 1 августа уступил американской валюте 1,5 рубля, скатившись до 91,6 рублей за доллар.

- Причин для паники нет, этот август не будет «черным», - уверяет доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. – Никаких сильных падений нашей национальной валюты не предвидится. Для этого нет очевидных обстоятельств. Да, рубль упал, но он стабильно продержался на этих низких позициях целый месяц, не уходя в пике. И к концу августа, полагаю, он укрепится по отношению к нынешним показателям на отметке ниже 90 рублей. Почему? Во-первых, товары традиционного российского экспорта сейчас стоят достаточно дорого. Нефть поднялась выше потолка, установленного западными странам (до $68,8 за баррель). Во-вторых, наша валюта ослабла чрезмерно. Особенно на фоне приличной инфляции в странах Европы и США. В-третьих, экономика России относительно стабильна сейчас, реальные зарплаты растут. Плюс Центробанк, сдерживая падение, повысил ключевую ставку. Все это будет влиять на укрепление рубля.

Впрочем, это были хорошие новости. Сейчас — не очень. Причины для дальнейшего, пусть и небольшого снижения рубля тоже имеются. Первое - поездки россиян за границу на отдых. Не забываем, что август, как и июль – время массовых отпусков. Отсюда повышенный спрос на валюту. Второе - восстанавливающийся импорт, в том числе и параллельный. Из-за его отсутствия в прошлом году рубль значительно поднялся, сейчас слабеет. Чем больше импорта, по словам эксперта Максима Чиркова, тем слабее национальная валюта.

- Но россиянам можно не волноваться, - говорит эксперт. – Например, я свои сбережения храню в рублях и в российских банках. Обращать внимание на скачки валют не вижу смысла. Сейчас спекулировать на этом непродуктивно, поскольку это больше похоже на казино, причем, зачастую с потерей денег.