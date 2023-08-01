Польскому послу в Киеве устроили выволочку

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не по дням, а по часам стремительным домкратом крепнет и расширяется польско-украинская дружба. И каждый день приносит новые тому доказательства. Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий сегодня посетил ведомство Дмитро Кулебы. Правда, не по своей инициативе – его туда вызвали для того, чтобы сделать втык и выразить неудовольствие Киева. В общем, в плане укрепления дружбы сориентировать в правильном направлении. А то всякие безответственные лица в Польше позволяют себе относиться к Украине без должного уважения, и даже, наоборот, требует большего уважения, нежели имеющегося сейчас, от Киева.

Начальник Управления международной политики Канцелярии Президента Республики Польша Марцин Пшидач вчера набрался наглости и заявил в интервью, что "Украина должна начать ценить то, что для нее делает Польша"

- Польша находится в периоде сбора урожая. Польское зерно должно быть собрано, оно должно храниться и распределяться по соответствующей, достойной цене, - заявил Пшидач, обрисовав, что самое главное для его страны – защита интересов польского фермера. - Что касается Украины, то Украина действительно получила большую поддержку от Польши. Я думаю, что было бы полезно, чтобы она начала ценить то, какую роль в последние месяцы и годы для Украины играла Польша. Поэтому такие, а не другие решения, когда речь идет о защите границ.

Пшидач всего лишь озвучил причины, по которым Польша не хочет импортировать украинское зерно, но в воздухе явно запахло Беном Уоллесом, бывшим министром обороны Великобритании, который ушел в отставку после того, как высказал примерно такие же мысли о недостаточности благодарности Украины Западу за оказываемую ей помощь союзниками Киева. В итоге у Великобритании теперь новый министр обороны.

На слова Пшидача в Киеве обиделись очень-очень. И немедленно вызвали польского посла на ковер для выволочки. О чем тут же раззвонили всему свету. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко тут же сообщил, что польскому послу заявили, что такие заявления, как у Пшидача, "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

- Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов, – сформулировал Николенко, как и за что польского посла возили фэйсом по ковру и туфлями по паркету.

Теперь крепость польско-украинской дружбы надо еще доказать Федерации футбола Польши, поскольку на матче двух команд премьер-лиги "Шленск Вроцлав" и "Заглембе Любин" болельщики из Вроцлава вывесили на стадионе плакаты и баннеры, которые мало совпадали с официальной точкой зрения на польско-украинскую дружбу.

"Остановить украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "Бандеровские курвы", "80 лет позорного молчания позади. Волынь-43" и даже предложение, что неприличное надо сделать с запрещенной в России УПА – эти и другие лозунги были просто лиллипутами с громадным баннером "Волынь '43", с букв которого "капали" гигантские капли крови. Примечательно, что к вроцлавским болельщикам присоединились и фанаты команды соперников.

Теперь Федерация футбола Польши требует наказать клуб из Вроцлава и его болельщиков большим штрафом. Кстати, уже не в первый раз. Аналогичную акцию польские ультрас провели еще в марте, когда их клуб уже штрафовали на 15 000 злотых за транспарант с надписью: "Это не наша война". А в октябре прошлого года они призывали "остановить украинизацию Польши".

И, конечно, клуб и ультрас можно оштрафовать, но что прикажете делать с депутатами Сейма. В сейм Польши внесли законопроект против пропаганды бандеровской идеологии, героизации бандеровцев, ОУН и УПА (запрещенных в РФ).

Высокие отношения. И главное – прочные. А уж какая дружба – посади в одну камеру, в живых останется только один.