Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России - о новой Национальной премии «Золотая Стратегия»: Теперь мы будем награждать и сотрудников лучших пресс-служб

Владимир Соловьев Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Володя, привет. Скажи, пожалуйста, что за новую премию придумали в «Союзе нашем творческом»? Ну, сколько, вообще, можно награждать журналистов?

- В данном случае, Саша, речь - не о журналистах. (Хотя коллеги наши всегда заслуживают всяческих наград и похвал.)

Мы решили обратить внимание и на сотрудников пиар-агентств, пресс-служб.

По сути, это - параллельно действующие с нами структуры. И многие их сотрудники являются выпускниками, например, факультетов журналистики.

Но, к сожалению, бывает и такое. Когда наши коллеги начинают работать (сейчас я говорю о сотрудниках пресс-служб), иногда они видят свою задачу не в том, чтобы помогать журналистам… А - чтобы как можно сильнее затруднить их работу и не предоставлять положенную по закону информацию.

Мы же будем выявлять самых лучших, с нашей точки зрения, с журналистской точки зрения, сотрудников пресс-служб и наиболее достойных «пиарщиков». И - награждать их нашей новой премией, которая называется «Золотая стратегия».

Кстати, название придумал искусственный интеллект.

- С этого и надо было начинать! И когда ты выявишь уже первых - достойных награды?

- Сегодня (во вторник, 1 августа. - А.Г.) мы торжественно презентуем Национальную премию Союза журналистов России в области развития связей с общественностью.

Премией будут награждаться лучшие структуры по связям с общественностью, агентства, команды - в восьми номинациях. И ещё - три личных (индивидуальных) премии.

Мы будем выявлять самых лучших, поощрять и популяризировать работу отличившихся специалистов и стратегических практик. А также - агентств, проектов и команд.

- Премия денежной будет?

- Я пока не буду об этом говорить, пусть останется секретом.

По крайней мере, награда, в любом случае, будет престижной, потому что Союз журналистов знает вся страна и «Золотая Стратегия» станет высокой оценкой со стороны журналистского сообщества.

Будут и дипломы, и красивые призы в разных номинациях… Ну, а насчёт денежного дополнения мы еще окончательно не решили.

- Ну и правильно. Спасибо, тебе.

КСТАТИ

Прием заявок на Национальную премию «Золотая стратегия» начинается с 7 августа и продлится до 9 сентября.

Все это время будет работать профессиональное жюри.

Награждение победителей планируется совместить с самым большим в мире журналистским форумом «Вся Россия» - он откроется в Сочи 18 сентября этого года.

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