Самый опасный шпион СССР в панике сжигал свой гонорар и случайно продал американцам "гибрид шляпы и звездолета"

Скромный дачный отдых Толкачева: природа, рыбалка... Фото: specnaz.ru

Предатель с позывным «Сфера» получил два миллиона долларов на банковский счет, которым не смог воспользоваться, и несколько сотен тысяч рублей наличными, которые пытался сжечь, опасаясь ареста. Но навредил родной стране очень сильно.

«Душевная болезнь»?

Шпионы и диверсанты действовали на территории России всегда. Иногда в спящем виде, а порой демонстрируя незаурядную энергию. Сегодня они весьма активны - сдают расположение военных объектов, портят распределительные щиты на железных дорогах, поджигают здания. При этом доморощенные информаторы и вредители - заурядные люди, не взбалтывающие водку с мартини и не представляющие интереса для роскошных блондинок. Они просто попали под враждебное влияние, стали инструментом чужой воли. Как правило, инструментом одноразовым.

Еще недавно нам внушали, что шпиономания - душевная болезнь, заразившая сотрудников НКВД на почве увлечения трудами Ленина - Сталина. Что шпионы и враги у СССР были выдуманные, а у России тем более. Но сегодня сладкозвучные песни вражеских голосов («Да какие шпионы, диверсанты и бандеровцы! Где вы их видели?») уже не кажутся убедительными.

Тем актуальнее история о том, как был пойман один из самых опасных шпионов в истории нашей страны, выглядевший, как обычный советский гражданин: инженер, хороший семьянин, дачник и автолюбитель.

Найти «крота» в «почтовом ящике»

В середине 80-х годов ХХ века сотрудники группы «А» КГБ СССР под руководством Владимира Зайцева обезвредили восемь шпионов и двух сотрудников американских спецслужб. Среди задержанных был Адольф Толкачев - ведущий конструктор Министерства радиоэлектронной промышленности СССР.

Летом 1984 года в КГБ поступила информация, что советские «МиГи», стоящие на вооружении арабских государств, во время конфликта в Ливане вдруг стали уязвимы для истребителей и зенитных ракет Израиля. Подумали, что причина в ошибках арабских пилотов, но, оказалось, дело в другом. Противник слишком хорошо знал слабые места этих самолетов. Контрразведка КГБ начала искать «крота», выдававшего наши секреты. И нашла.

Адольф Толкачев не был сотрудником спецслужб. Работал инженером в «почтовом ящике» (предприятие оборонного характера), имел доступ к секретной документации. Был невзрачным, невысокого роста, с застывшими серыми глазами, выдающейся вперед челюстью. И с огромными амбициями.

Ампула с ядом, ввинченная в авторучку агента «Сферы». Но воспользоваться ею предатель не успел. Фото: specnaz.ru

Брали его живым. Нельзя было допустить, чтобы предатель покончил с собой, как это сделал в 1977 году другой шпион ЦРУ - Александр Огородник, принявший яд, спрятанный в авторучке (история Огородника позже легла в основу книги Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить...»).

Засаду устроили на подмосковном шоссе. Про Толкачева знали, что он отличный водитель и может рискнуть оторваться от погони. Но также было известно, что он любит выпить. Возвращаясь в выходной день с дачи, скорее всего, будет навеселе и посадит за руль жену. Поэтому засаду устроили в выходной. Поставили на трассе автомобиль ГАИ, а рядом неприметный микроавтобус с сотрудниками КГБ. Стали ждать...

Проклятие имени

Адольф Толкачев родился в 1927 году в Актюбинске, на территории Северного Казахстана. Имя ему придумал отец, любивший немецкую литературу. Позже Толкачевы переехали в Москву. Когда Гитлер пришел к власти, имя Адольф стало для мальчика проклятием. Но родители почему-то не стали его менять. Так он и жил Адольфом под презрительные насмешки. Его, отличника, даже вычеркнули из списка золотых медалистов. Ну не могли в СССР наградить человека с именем Адольф!

После войны Толкачев поступил в Харьковский политехнический институт на факультет радиотехники. Защитив диплом, получил распределение в НПО «Фазотрон» в Москве, был хорошим специалистом, трудоголиком, быстро сделал карьеру.

На заводе познакомился с будущей женой Натальей Кузьминой. Ее мать София Бамдас, занимавшая должность в Наркомате лесной промышленности, была расстреляна за «контрреволюционную агитацию и диверсионно-террористическую деятельность». Отец Иван Кузьмин, главный редактор журнала, получил 10 лет лагерей. Наталья воспитывалась в детском доме. Понятно, что Адольф и Наталья с детства таили обиду на советскую власть.

По странному совпадению ордер на двухкомнатную квартиру молодые получили в сталинской высотке рядом с американским посольством. Шпиону не нужно было далеко ездить: с кураторами он виделся на прогулке. Американские спецслужбы получали от него сведения о самых секретных разработках. Эти данные тут же использовались в американском авиастроении. Из-за предателя лучшие советские инженеры-изобретатели, сами того не зная, работали на армию США. А наши самолеты после выпуска с заводов можно было сдавать в металлолом: для боевых действий против войск НАТО они были непригодны.

Толкачев получил двухкомнатную квартиру в элитной сталинской высотке (справа). Рядом слева - американское посольство. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/TASS

В середине 80-х лидерство в создании электронных средств обнаружения противника принадлежало СССР. В числе прочих технологий Толкачев передал ЦРУ главный секрет советских перехватчиков - радиолокатор, обнаруживающий цели в «нижней полусфере», участке вне видимости летчика. За это агент и получил свой позывной - «Сфера».

Толкачев сдавал информацию по всем видам военных изделий, где использовались передовые электронные технологии. С поправкой на инфляцию он помог сэкономить американским разработчикам авиационной и ракетной техники не менее 100 миллиардов долларов!

Деньги горели плохо

Сам агент жил на зарплату 350 рублей в месяц. У него были «Жигули-копейка» и дом в деревне, где он сажал картошку.

На допросах Толкачев утверждал, что вышел на американцев сам. Преследовал сотрудников посольства, передавал им записки. Дипломаты не реагировали, подозревая в чудаке провокатора КГБ. Лишь когда в своих записках он начал упоминать секретные детали своей работы, обратили на него внимание. У новообращенного агента появились кураторы, тайные задания и счет в зарубежном банке. Ему передали шпионскую аппаратуру для фотосъемки.

Будучи человеком методичным и мотивированным, «Сфера» цапал все, до чего мог дотянуться. Часто ему не хватало уровня доступа для работы с особо секретными документами, но он быстро понял, что следят за ними не слишком внимательно.

Толкачев брал в служебных библиотеках литературу и чертежи, не полагающиеся ему по роду деятельности, а чтобы это не вскрылось, подделывал формуляры. Шпионажу он отдавался с той же страстью, как и работе, постоянно повышая свои аппетиты и требуя от ЦРУ все больше денег за услуги. Мечтал о будущей безбедной жизни за границей.

Предателю шли навстречу. Ведь в награду он просил крохи по сравнению с тем, что сдавал кураторам. Его обещали вывезти из СССР, даже сняли мерку с тела, чтобы сконструировать ящик для нелегальной отправки шпиона в Финляндию на дипломатической машине.

Когда в родном учреждении начались проверки, Толкачев запаниковал. Боясь разоблачения, попытался спалить на даче полученные от американцев 420 тысяч рублей - два дипломата денег. Четыре часа он сжигал купюры на мангале для шашлыков, установив его в деревянной пристройке, чтобы не видели соседи. Деньги горели плохо, приходилось постоянно подливать бензин. Шпион жег деньги, мучаясь от удушливого дыма. Бензин закончился, деньги так и не сгорели, а в машине лежало еще 150 банковских упаковок. В отчаянии Толкачев выпил целую бутылку водки, рассовал оставшиеся купюры по стеклянным банкам и закопал на участке. Резинки от денег аккуратно сложил - пригодятся.

Миниатюрные камеры для агента ЦРУ с инструкцией по использованию шпионской аппаратуры . Фото: specnaz.ru

Гибрид шляпы и звездолета

Сдал Толкачева бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Ховард. Он тоже был обижен на свою страну из-за карьерных неурядиц. Ховард предложил свои услуги КГБ за вознаграждение. И выдал «очень важный источник, проживающий недалеко от посольства США».

К этому времени КГБ перетряхнул все московские НИИ и НПО в поисках шпиона. Составили списки всех, кто работал с секретной литературой. «Сфера» быстро попал под подозрение: его фамилия встречалась в учетных карточках библиотек слишком часто для простого инженера. К тому же один из сотрудников «Фазотрона» обнаружил поддельный формуляр.

Но прежде чем схватить шпиона, его решили использовать втемную. В спецхран «Фазотрона» поместили документы о суперсекретных разработках самолета-невидимки. Это была дезинформация, чтобы завести американцев в тупик. Десять месяцев агент «Сфера» отправлял за океан липу, состряпанную КГБ. Как же, вероятно, смеялись чекисты, придумывая этот гибрид шляпы и звездолета! Американские ученые, работавшие над проектом «Стелс», получили море информации, в котором и утонули. Лишь через много лет они поняли, что их водили за нос.

Проект «Стелс» провалил сроки, был слишком затратным, но главное - оказался бесполезным. «Стелс» был невидимкой лишь для американской системы ПВО. Во время войны в Югославии в 1999 году сербы сбили «невидимку» F-117 из старой советской зенитки С-125. А еще раньше в Ираке в 1991 году «Стелс» подбили из переносного ЗРК «Игла». Американские военные чиновники были в шоке, и вскоре самолеты этого типа сняли с вооружения.

Американский самолет-невидимка F-117 оказался уязвимым для советских зениток. И во многом благодаря запущенной нашей контрразведкой дезинформации. Фото: wikipedia.org

Майор с накладным подбородком

Но вернемся к тому, как брали шпиона. Повинуясь взмаху полосатого жезла, «Жигули» остановились. За рулем действительно сидела жена Толкачева. Переодетый инспектором сотрудник КГБ попросил владельца машины подойти для проверки документов. Как только Толкачев вышел, чекисты из группы «Альфа» скрутили его и перенесли в микроавтобус, надев наручники.

В личных вещах шпиона, как и предполагали, нашлась ампула с ядом, ввинченная в авторучку.

Толкачева доставили в «Лефортово». Он не упирался и заявил о желании сотрудничать. Вскоре в районе станции Пионерская контрразведчики захватили пришедшего на встречу с агентом «Сферой» второго секретаря посольства США, сотрудника резидентуры ЦРУ Пола Стомбауха.

В назначенное время в квартире Толкачева в сталинской высотке на площади Восстания (сейчас она Кудринская) открыли форточку, подавая знак, что агент готов к встрече. Мимо проехал автомобиль американского посольства, сигнал был принят. Спустя 20 минут форточку закрыли, проехала другая машина, увидевшая и этот знак.

Роль агента сыграл загримированный сотрудник КГБ майор Виталий Шишкин. Его гримировали на «Мосфильме». Надели парик, приклеили нос и подбородок. На встречу контрразведчик шел в одежде Толкачева, подражая его походке. Плащ через левую руку, в правой - книжка, в которой шпион обычно передавал материалы.

Встреча произошла у телефонного автомата. Группа захвата не позволила американцу избавиться от миниатюрных фотокамер, шпионских инструкций и предназначенной для агента пачки денег купюрами по 50 рублей.

Лжешпиона майора Шишкина демонстративно скрутили тоже. Пусть американец думает, будто сам привел за собой «хвост».

Вышло сообщение ТАСС: «13 июня 1985 года в Москве задержан с поличным при проведении шпионской акции второй секретарь посольства США Пол Стомбаух...» Дипломат был объявлен персоной нон грата и выслан.

АППЕТИТЫ

10 мая 1980 года директор ЦРУ утвердил бюджет для Толкачева: 200 тысяч долларов за 1979 год и 300 тысяч - за каждый следующий. Самолюбивого «крота» заверили, что эта сумма превышает денежное содержание президента США.

ФИНАЛ

Летом 1986 года дело Адольфа Толкачева заслушала Военная коллегия Верховного суда СССР. Шпиона осудили. В октябре того же года выдать провалившегося агента просил друга Горби сам президент США Рональд Рейган. Горбачев лишь печально вздохнул: «Поздно... уже расстреляли».

Жена Толкачева получила три года за недоносительство. Выйдя из тюрьмы, она просила посольство США о материальной помощи ввиду высоких шпионских заслуг ее мужа. Американцы ответили, что помочь не могут. Доступ к счету мужа с двумя миллионами долларов женщина не получила.

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли висит портрет Толкачева, «шпиона на миллиард долларов», как с коммерческим пафосом назвали его американские журналисты, когда дело «Сферы» было рассекречено. В ЦРУ своего агента называли проще: «насосом» или «водокачкой» из-за объема секретной информации, которую он выкачивал из спецхрана НИИ. Как показала история, надрывавшийся от усердия «насос» работал без всякой пользы для себя.

Автор благодарит редакцию газеты «Спецназ России» и лично полковника Владимира Зайцева, руководившего группой захвата, обезвредившей Толкачева и других шпионов.