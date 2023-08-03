Делал ли Павел Дуров пластику: В чем секрет преображения из студента-замухрышки в плейбоя

Как Дурову удалось достичь таких изменений? Фото: СОЦСЕТИ

Павел Дуров недавно снова ворвался в топы обсуждений - но на этот раз судачат не о его бизнесе. Основатель ВКонтакте и Телеграма потряс зрителей снимками с отдыха: кубики пресса, мышцы, прическа - как с обложки журнала! Да, здесь есть о чем поговорить, особенно на фоне его студенческих фото, которые слили в сеть. На них лопоухий студент с редкой бородкой, а на некоторых - еще и с лысеющей шевелюрой. «КП» решила узнать, как Дурову удалось достичь таких изменений.

Перестал быть лопоухим

Первое, о чем говорят злые языки: ага, лег под нож хирурга! И мы попросили оценить преображение бизнесмена доктора медицинских наук, профессора, челюстно-лицевого и пластического хирурга Дмитрия Давыдова.

- Свежие фото сделаны профессионально, а старые - 18 лет назад, плюс видно, что это любительские снимки. Поэтому анализ будет некорректным, - считает Дмитрий Давыдов. - Надо также помнить, что мы говорим о растущем человеке. Был парень, он превратился в мужчину, который ведет правильный образ жизни, занимается спортом, нарастил мышцы. И это точно не имплантаты.

Пластический хирург считает: с лицом Дурова его коллеги не работали.

Надо признать: бизнесмен похорошел и лицом, и телом. Фото: СОЦСЕТИ

- Единственный момент - угол расположения ушных раковин. Не исключено, что там была отопластика. Но тут изменена не форма ушных раковин, а оттопыренность, которая была раньше. И хотя в лопоухости тоже есть определенный шарм, многие ее стесняются. Что касается скул, то за 18 лет у человека развивается лицевой скелет, меняется гормональный фон, имеют значение генетика и образ жизни... Словом, изменения вполне естественные.

Сделал лицо более брутальным

А вот врач-косметолог Алина Щелкунова считает, что без косметологических процедур не обошлось.

- Сейчас у Павла очень красивые черты лица, - отмечает она. - Ухоженные оформленные брови придают взгляду брутальность. Если посмотреть старые фото, то там, мне кажется, есть дистальный прикус: подбородок задвинут назад и выглядит миниатюрным. На свежих фотографиях почти правильная линия, тут помогает борода, но с вероятностью 99% было лечение у ортодонта. Заметна квадратная линия подбородка, у нижней челюсти выраженные углы, подчеркнутые бородой. Могу предположить, что в этой зоне поработали с помощью контурной пластики.

А вот скулы Павел, по мнению медика, скорее всего, не трогал.

- Раньше лицо было немного отечным, возможно, связано это с неправильным питанием, большим количеством углеводов, - объясняет косметолог. - Сейчас лицо «подсушено», ушли лишний жир, вода, скулы стали более заметными, но размер и их положение не изменились.

Врач считает, что, скорее всего, бизнесмен поработал и с морщинками.

- Если присмотреться, на некоторых старых снимках видны продольные морщинки на лбу и поджимающийся подбородок (маленькие ямочки), - объясняет косметолог. - Не исключено, что тут использовали ботулотоксин (препарат для инъекций, помогает корректировать морщины. - Авт.). Также мы видим, что Павел активно занимается спортом, а это часто сопряжено с гипертонусом платизмы (мышца, которая тянет овал лица вниз). Если ее расслабить инъекцией, как раз получается четкая линия нижней челюсти, подчеркнутые скулы. Но это работа настолько деликатная, что знать о ней наверняка могут только пациент и его личный косметолог.

А вот нос Павла, вероятнее всего, пережил очень осторожную ринопластику: он стал чуть уже, а его кончик более вздернут.

А на этом фото у Павла очень редкие волосы. Эксперты считают, что у Дурова была андрогенная алопеция (это такой тип облысения). И позже ему помогла пересадка волос. Фото: СОЦСЕТИ

Усердно тренировался

Что же касается тела, то, как считают эксперты, здесь обошлось без особых сюрпризов.

- Предположим, Павел в студенчестве весил килограммов 60 - 65, сейчас примерно 75, - рассуждает фитнес-тренер, топ-6 «Мистер Олимпиа» Сергей Тураев. - Павел занимается силовыми тренировками минимум три раза в неделю, видно, что за формой следит, пресс имеется. Стероиды он вряд ли принимает, тут, скорее, обычные добавки: протеины, аминокислоты - классический набор.

По словам атлета, Дуров соблюдает и специальную диету.

- Это 800 граммов грудки либо столько же рыбы в день, - предполагает Тураев.

КТО ЕЩЕ?

Боярская сделала нос?

По сравнению с детскими годами нос актрисы «похудел».

Горячее обсуждение вызвали и изменения в лице Лизы Боярской. Некоторые эксперты считают, что несколько лет назад она подкорректировала нос. Мол, раньше у дочери «д’Артаньяна» он был «картошкой», а сейчас, по мнению врачей, пропала горбинка, нос стал немного короче в кончике и спинке.

Анна Asti переливала себе жир

А вот певица Анна Asti (Дзюба) признавалась, что провела не одну операцию. Сначала сделала талию и поправилась ради этого на шесть кило. После этого жир из других участков тела ей вкалывали в область бедер. Также она исправила грудь и изменила форму носа. В него вкололи филеры, чтобы скрыть горбинку, а кончик приподняли нитями.