Сестра звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой: Ее убил влиятельный человек, который расправлялся с проститутками

Оксана прожила всего 31 год. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой в свое время было одним из самых громких дел в России. В этой истории на страницах СМИ сошлось все, что только могло: олигархи, сексуальные оргии на Рублевке, звезды, версии с бандитами и тайные дневники с компроматом на миллиардеров. Даже следствие признавало, что свидетели боятся говорить все, что знают... Спустя 15 лет дело так и осталось нераскрытым.

Долгое время хранившая молчание сестра Оксаны Олеся провела собственное расследование и решила рассказать KP.RU свою версию произошедшего.

Подружилась с Бузовой

Оксана Аплекаева родилась и училась в Уфе. Потом решила покорить Москву. Первое время в столице работала косметологом. Ее жизнь резко поменялась в 2005 году, когда девушка сумела попасть в «Дом-2». И хотя на проекте она была недолго - с марта по июнь, многие зрители успели запомнить Оксану. Она подружилась с Ольгой Бузовой, а ее лицо примелькалось на ТВ.

Проект помог Аплекаевой раскрутиться. Сразу после ухода из «Дома-2» девушка получила несколько предложений от модельных агентств, на одно из которых согласилась. Карьера модели пошла в гору. Она вошла в сотню первых красавиц по версии конкурса «Miss MAXIM 2008», руководила проектами в глянцевом журнале, снялась в эпизодах нескольких сериалов, подружилась со многими звездами, посещала светские тусовки. Одно время ей даже приписывали роман с Маратом Сафиным, но позже выяснилось, что это лишь слухи.

Последний раз Оксану видели 29 августа 2008 года. В тот день модель работала на Московском международном автомобильном салоне в «Крокус Экспо», после чего уехала на какое-то мероприятие и пропала. Друзья и родные забили тревогу.

Тело девушки обнаружили через несколько дней возле трассы Москва - Рига. Позже выяснилось, что Аплекаеву задушили.

Началось расследование. Сотрудники автосалона, где на выставках работала Оксана, заявляли, что у них якобы пропали от трех до восьми девушек-моделей. Была версия о серийном убийце. Но она так и не подтвердилась.

Богач с яхтой

Родные девушки провели свое расследование.

- Я последняя говорила с ней по телефону, - рассказала KP.RU Олеся. - Это было в тот день, когда сестра пропала. Она была вместе с ухажером в ресторане. До этого они знали друг друга месяц, познакомились на выставке, он пригласил ее на ужин. За несколько дней до исчезновения он дал ей деньги на покупку платьев. Когда мы говорили по телефону, Оксана сказала, что должна будет встретиться с подругой в ресторане «Тихая гавань». Последние ее слова были такие: «Он идет».

Сама Олеся жила в то время с Оксаной. Но за день до ее исчезновения поехала на родину, в Уфу. Вернувшись в Москву, Олеся стала восстанавливать детали рокового дня. Девушка переоделась в одежду Оксаны и отправилась в офис мобильного оператора, чтобы под видом сестры взять распечатку ее звонков.

- Там был его номер телефона, - делится с «КП» сестра Аплекаевой. - Было видно, что она вызывала такси, но потом отменила вызов. Все это я передала полиции. После этого пошла по ее следам. Нашла девушку, которая их видела вместе. Но она отказалась что-то говорить, заявила: «У меня ребенок, я хочу жить». И потом куда-то пропала.

По словам Олеси, оперативники, проводившие расследование, знали того самого мужчину.

- Как сообщили мне сотрудники, работавшие в том районе, они давно за ним наблюдают, - продолжает сестра Аплекаевой. - В полиции сказали, что подозревают его в других убийствах. По их словам, он был с телохранителями. Вместе они вызывали проституток, увозили к себе, потом убивали. Тела бросали у трасс. Говорили, что нашли две-три такие жертвы. Позже этот человек переключился на моделей. При знакомстве узнал, что Оксана из другого города, поэтому решил, что ее никто не будет искать. Он не знал, что она знаменита. Как я поняла, этот человек был замешан в торговле оружием. Сама же Оксана мне говорила, что он очень богат. Ездит на машине за 8 млн рублей, тогда это были большие деньги. Также я узнала, что у него была своя яхта.

Оксана во время своего участия в телешоу «Дом-2». Слева - Алена Водонаева. Фото: СОЦСЕТИ

«Издевались несколько дней»

Итак, после ресторана Оксана отменила такси и, как считает Олеся, села в машину своего богатого ухажера.

- В машине ее усыпили, отключили ее телефон. Последняя геолокация была за два дома от ресторана «Тихая гавань», - вспоминает Олеся. - После этого Оксану увезли в какой-то частный дом, где несколько дней над ней издевались. Ее насиловали (следствие не подтвердило факт изнасилования. Зато выяснило еще более жуткие подробности: Оксана была изнасилована после смерти, это сделал сотрудник морга. Мужчина во всем признался, был уволен с работы, но избежал уголовного наказания. - Ред.), били, потом убили. Затем тело вывезли и выбросили.

Как считает Олеся, после этого преступник залег на дно. И, чтобы замять дело, использовал все свое влияние. Кем именно был этот человек, она так и не смогла выяснить. Но узнала, что у него есть жена и дети.

- Оперативники мне ничего не смогли сказать конкретного про него, - добавляет Олеся. - Я считаю, что его уже никогда не найдут. Да это уже никому и не надо. Все забыли Оксану, никто о ней не вспоминает.

В группах памяти, посвященных Оксане, действительно уже несколько лет нет никаких сообщений. А следствие по этому делу приостановлено.

И ВСЕ-ТАКИ

Были ли дневники с компроматом?

Силовики узнали, что за несколько дней до исчезновения Оксана познакомилась с двумя мужчинами - гендиректором некой фирмы и его заместителем. Их обоих вызвали на допрос. Гендиректор предоставил алиби. А его заместитель признался, что встречался с Оксаной в день, когда она пропала. Они поужинали в ресторане и распрощались. Мужчина, по его словам, дал красавице деньги на такси. Сам же поехал на вечеринку в честь своего дня рождения. На торжестве должны были быть его жена и родственники, поэтому появление там Аплекаевой было нежелательным. Его алиби, как заявляли следователи, также было подтверждено.

Как сообщали в полиции, по распечатке звонков было видно, что, после того как мужчина уехал, девушка позвонила подруге. Рассказала, что должна посетить некое мероприятие.

Позже, как писали СМИ, силовики во время обысков нашли у Оксаны дневники, где она записывала все, что с ней происходило. Якобы девушка вовлекала моделей в эскорт и предоставляла их богатым людям. Там нашли запись про мероприятие на Рублевке с сексуальной оргией, в которой участвовали 18 студенток. В дневнике были имена и фамилии влиятельных людей. Писали, что у девушки был компромат на многих известных личностей Москвы. И ее убили, чтобы избежать разоблачения и шантажа.

Однако родные девушки это отрицают.

- Я жила с ней и все про нее знаю. Оксана никогда не была эскортницей, не вела никаких дневников, их просто не было, - заверила «КП» сестра девушки.