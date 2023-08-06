Сын Яковлевой наколол на лице гроб, а наследник Бондарчука избил звезду тенниса: Скандальные дети звезд

Денис Шальных. Фото: СОЦСЕТИ

Кажется, они появились на свет с золотой ложкой во рту. Но многих звездных отпрысков на жизненном пути подстерегают одинаковые трудности: тотальная занятость родителей, «золотая клетка» или, напротив, полная свобода и зачастую одиночество. Мы расскажем о детях знаменитостей, которые не раз попадали в публичные скандалы.

Денис Шальных

29 лет

Денис - сын актеров Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Когда Денис был ребенком, мальчик удачно сыграл роль в приключенческой ленте «Тайна волчьей пасти». Но потом тяга к актерству у Дениса иссякла. Он окончил школу в Британии, поступил в ГИТИС, но до диплома дело так и не дошло.

Сейчас вся страна знает Дениса как едва ли не самого татуированного молодого человека России. Первую картинку юноша сделал в 17 лет - это был портрет любимой собаки. Его хаски по имени Дик умер, и Денис решил увековечить память о питомце. Те, кто делали тату, знают: после первой наколки бывает сложно остановиться. Денис продолжил украшать свою кожу рисунками. На теле Шальных не остановился и принялся за лицо.

Елена Яковлева принимает чудачества сына. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Став старше, Денис пожалел о некоторых тату, но убрать их теперь очень сложно и болезненно. Но он решился на это - стер лазером с лица изображение гроба. Часть рисунков молодой человек изменяет на менее зловещие.

При этом Шальных - фанат спорта и здорового образа жизни. Он накачал роскошную мускулатуру, успел жениться, развестись и завести новую подругу. Работает Денис парикмахером в барбершопе.

Елена Яковлева поддерживает молодого человека во всем. «Пусть тату будут самым большим несчастьем Дениса в жизни», - говорит Елена. В интервью она признается, что за картинками на лице не все видят прекрасную душу ее сына.

Леонид Сидоров

33 года

Сейчас Леонид живет в Архангельске, с отцом не общается. Фото: СОЦСЕТИ

Леонид - сын Алексея Сидорова, режиссера гангстерской саги «Бригада», всколыхнувшей Россию в начале 2000-х. У мальчика трудная судьба: у него не было нормальной семьи, он рос никому не нужным. Режиссер и его жена были слишком молоды, им не хотелось заниматься кашами и пеленками. Супруги спихнули младенца на сестру Алексея. В итоге суд лишил их родительских прав. Ребенок сначала мыкался по родственникам, потом попал в интернат. Позднее юноша пристрастился к спиртному, угнал машину, за что и попал за решетку.

Алексей Сидоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На нарах Леонид всерьез задумался о смысле жизни и решил завязать с криминалом. Но светлого будущего не получилось. Выйдя из тюрьмы, Леонид стал сильно пить. В пьяном угаре он вместе с очередным собутыльником убил троих соседей по коммуналке. За это суд приговорил сына режиссера к 13 годам колонии. В 2022 году мужчина вышел на свободу.

Сергей Зверев-младший

29 лет

Сергей Зверев-младший оказался знаменитому парикмахеру и шоумену неродным сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитый стилист Сергей Зверев недавно отметил 60-летие. Единственный сын Сергей с юбилеем его не поздравил. Звездный парикмахер и его наследник давно в ссоре. Зверев рассказывал, что сына Сергея ему родила возлюбленная, которая погибла в автокатастрофе. Поэтому малыша он воспитывал вместе со своей мамой. Но все тайное становится явным: актер Стас Садальский раструбил, что Зверев взял мальчика из детского дома в Сибири.

Сергей Зверев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сережа вел яркую светскую жизнь вместе с папой. Его одевали в дизайнерскую одежду, водили в клубы и на звездные тусовки. Но подростку весь этот гламур быстро наскучил, и он сбежал из столицы в тихую Коломну. Сергей успел дважды жениться и развестись. А еще сумел отыскать свою мать. Женщина призналась, что стала жертвой насилия, поэтому решила сдать ребенка государству. Сергей по-прежнему живет в Подмосковье, работает на стройке.

Николай Ефремов

32 года

Николаю Ефремову, как и его папе, алкоголь принес немало бед.

Николай - сын актера Михаила Ефремова, отбывающего сейчас тюремный срок за ДТП, и внук прославленного актера и режиссера МХТ Олега Ефремова. У Михаила Олеговича шесть детей от разных женщин. Николая актеру родила актриса Евгения Добровольская. После распада этого союза мальчик остался жить с мамой. Евгения дала ему достойное воспитание. Коля был участником знаменитого детского ансамбля «Непоседы», где неплохо себя проявил. В 2013-м окончил ГИТИС по специальности «актерское мастерство», играл в театре и снимался в кино («Белая гвардия», «Под одной крышей», «Двойная сплошная», «Тетушки»). Актер женился и стал отцом дочки Аллы, названной в честь бабушки, актрисы Аллы Покровской.

Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Увы, Николаю досталось семейное проклятие - тяга к спиртному. Кроме того, его с юности терзали перепады настроения и депрессия. С этими проблемами он обращался к психиатру. В июне этого года Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на третьем этаже. По словам медиков, в момент несчастного случая Николай был трезв и готовил квартиру к приезду супруги с дочкой. Сейчас Ефремов находится в больнице, врачи воздерживаются от прогнозов.

Бари Алибасов-младший

35 лет

Алибасова-младшего не раз упрекали в грубости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бари-младший появился от связи Бари Каримовича Алибасова, продюсера группы «Интеграл», с фанаткой коллектива Еленой Уронич. Кстати, кровное родство подтвердил тест ДНК, сделанный в 2019-м на одном из телешоу. На Елене Бари так и не женился, и ребенка она растила одна. Бари раз-два в год присылал деньги на содержание сына.

Семья жила небогато, и зарабатывать мальчик начал довольно рано, продавая на рынке ягоды с огорода и сдавая металлолом. В 14 лет юноша переехал в Москву к отцу. Тут не надо было биться за каждую копейку, и шальные деньги разбаловали пацана. Праздный образ жизни отпрыска вызывал у Бари Каримовича раздражение, и он отправил сына в Америку - продолжать образование. Потом Бари жил в Лондоне. Однако на чужбине парень заскучал и вернулся в Россию.

Бари Алибасов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году появилась информация, что Бари Бариевич заточил больного отца в квартире и не дает ему ни с кем общаться. Алибасов-младший парировал: это все для того, чтобы оградить папу от навязчивого внимания. Но домработница создателя группы «На-На» Ольга обвинила его в жестоком обращении с отцом. По словам женщины, она слышала, как Бари Каримович звал на помощь, а в ответ звучало грубое «Заткнись!» от его сына. В эфире телешоу Ольга поведала, что Бари-младший заклеивал отцу рот скотчем и делал ему какие-то уколы. Мол, такую терапию отцу прописали врачи. Сам отпрыск не скрывает, что поднимал руку на отца. Но оправдывает это обстоятельствами.

- Мы с женой Виолеттой впервые привезли к отцу внучку. Папа открыл нам дверь в состоянии алкогольного «невменоза». Начал орать, всех посылать. Когда он что-то сказал внучке, то прилюдно получил от меня по морде. Я тогда даже разбил ему губу. А потом еще плюнул в лицо...

Сергей Бондарчук

31 год

Сергей доставил родителю немало хлопот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын Федора Бондарчука Сергей сейчас остепенился, но до недавнего времени любил помахать кулаками. В прессе появлялись сообщения о том, что Сергей, в юности серьезно занимавшийся боксом и борьбой, подрался с прохожим на фестивале «Кинотавр». Но самым громким скандалом стала потасовка со знаменитым теннисистом Маратом Сафиным в столичном клубе Black Star. Тогда на Марата напали сразу несколько человек вместе с Сергеем. Как итог - синяки на лице спортсмена. Именитому папе пришлось извиняться перед звездой тенниса.

Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Бондарчук был женат на Татиане Мамиашвили, дочери олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили. Брак продлился семь лет, потом пара разбежалась. В этом союзе на свет появились две девочки. По словам знакомых, у пары были конфликты из-за вспыльчивого характера Сергея, но Тата умело их сглаживала. А вот интрижку со своей подругой простить не смогла.

Сергей учился в США в киношколе на продюсерском факультете, потом перевелся на режиссерский. Сейчас Бондарчук-младший активно снимается в кино. А в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» даже сыграл своего знаменитого деда, режиссера Сергея Бондарчука.

А КАК У НИХ?

Внук Катрин Денев стал фальшивомонетчиком

Для внука Катрин Денев криминальный бизнес оказался притягательнее кино. Фото: Кадр из фильма

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Катрин Денев. Фото: Кадр из фильма

Сын Майкла Дугласа и Дианы Люкер - Кэмерон к 17 годам стал наркоманом. В 2009-м его посадили за торговлю запрещенными препаратами. Но даже в тюрьме он не угомонился. Его подружку поймали с наркотой во время свидания с Кэмероном, и сыну звезды накинули еще пару лет заключения.

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