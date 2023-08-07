Панды встречаются, панды влюбляются, женятся...

- А у тебя до меня точно никакого бурого медведя не было? Фото: П/с Московского зоопарка/ТАСС

В Московском зоопарке наконец-то встретились панды Жуи и Диндин. Обоих привезли четыре года назад из Китая (см. «Кстати»). Но до сих пор парочка могла общаться только через вольер...

Мужику - коробка, даме - гантель

Большие панды, как и многие другие медведи, живут в дикой природе поодиночке. Встречаются лишь на время спаривания. Жуи и Диндин поселили по соседству, чтобы они привыкли к запаху друг друга.

Диндин на год младше, сейчас ей шесть. Киперы (так называют сотрудников зоосада, которые ухаживают за животными) говорят: любимая игрушка Диндин - красная резиновая гантель, с которой дама не расстается даже во сне. Через стенку от нее «прописался» Жуи. Если он не спит и не ест, значит, катает по вольеру бочку и разбирает картонные коробки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бамбуковым медведям периодически организуют класс живописи. Панде дают в лапу кисть с краской, и животное водит ею по поверхности холста, который держит кипер. К слову, уроки рисования проводят во всех зоопарках: ученые давно заметили, что зверей (слонов, обезьян, лошадей и даже леопардов) увлекает этот процесс. Произведения Жуи торжественно вручали Диндин на 8 Марта и день рождения.

И вот, как обычно пишут в сказках, юная леди расцвела и превратилась в очаровательную принцессу. А робкий парнишка, у которого в голове были одни забавы, возмужал. Короче, оба достигли половой зрелости. И зоологи решили их познакомить.

От любви до ненависти

- У панд есть примерно 48 часов в год, чтобы успешно спариться. А порой этот период может быть и вовсе несколько часов. Поведение самца и самки отслеживают круглосуточно, чтобы не опоздать. Параллельно надо проводить анализы на половые гормоны, - рассказала «Комсомолке» директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Перед этим из Китая прибыл эксперт по размножению бамбуковых медведей - лично контролировать процесс. Чтобы воспользоваться недолгим временем овуляции, панд Жуи и Диндин сводили четыре раза. Сотрудники следили, чтобы интерес был взаимным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Зоологам надо точно определить момент соединения. Если начать слишком рано или поздно, панды могут подраться. К тому же молодые особи не всегда понимают, как правильно зафиксировать самку, какую принять позу, это приходит с опытом, - уточнила директор.

Томные рыки на весь вольер

Панды охотно спариваются в дикой природе. Но в зоопарках с этим могут возникнуть сложности. Зверю должно быть комфортно. Важен и нужный настрой. Свечи, прогулки под луной, массаж и кружевное белье - это все для людей. А пандам - жесткое пор... В общем, ролики 18+.

- Такие видео действительно применяются в практике. В Московском зоопарке включали звуковые файлы спаривания панд, что, по мнению зоологов, помогло, - пояснила директор.

Впрочем, даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступления беременности. Вполне возможно, что у Жуи и Диндин не получилось с первого раза.

Да и в воспитании чад Жуи участвовать не будет. И никакого «пандового месяца». Весь оставшийся год самцу будет интереснее играть со своими коробками да набивать брюхо. Хотя следующей весной - летом его снова пригласят на свидание.

- Панды - хорошие мамы. Малыш рождается совершенно беспомощным, весом 100 - 200 граммов, мамы держат его лапой, не отпускают на землю. В природе при рождении двух малышей самка оставляет только одного. С двумя она в одиночку не справится. А в условиях зоопарка у панды есть возможность вырастить больше одного детеныша зараз благодаря помощи зоологов и ветврачей, - объяснили KP.RU в зоопарке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Собственность Китая

Лишь в 2000-е годы панды стали давать потомство в зоопарках, когда там научились отслеживать звериные циклы. Ранее все случаи были единичными. Так что неудивительно, что мишки нынче в Красной книге. В мире около 2000 особей. В природе они обитают только на территории Китая - в провинции Сычуань и на Тибете.

В Поднебесной есть главный центр репродукции, где следят за воспроизводством панд. Сотрудники обязаны надевать костюм в виде этого медведя - такой вот карнавал. На униформу наносят мочу и экскременты панд. Чтобы детеныши знали только себе подобных и, встретив человека в дикой природе, боялись незнакомцев.

Мишки покидают страну только по личному распоряжению председателя КНР. Есть даже направление внешней политики Китая «панда-дипломатия» - особый жест доброй воли.

России панд лично передал председатель Си Цзиньпин. Вместе с Владимиром Путиным они приезжали в Московский зоопарк.

У нас парочка будет жить 15 лет. И за каждого медведя Китаю ежегодно переводят по 1 млн долларов. Деньги идут Ассоциации охраны дикой природы Китая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Их рацион - результат неизвестной мутации

В дикой природе 99% ежедневного рациона панд - побеги и листья бамбука: взрослая особь съедает до 35 кг в сутки. Остальное - насекомые и яйца птиц. В Москву бамбук возят из Нидерландов, там большие питомники.

Научная загадка: на каком этапе эволюции хищник перешел с мяса на растительную пищу? Эта мутация случилась 5000 лет назад. Но что стало причиной? Самая популярная теория гласит, что просто кончилась добыча, а бамбука кругом было хоть отбавляй. Парадокс в том, что пищевой тракт панд до сих пор заточен на мясо. Бамбука приходится съедать много, а затем снижать активность, чтобы его переварить. Поэтому панды такие неторопливые и большую часть дня спят. В нашем зоопарке они также едят яблоки, батат, морковь и тортики, изготовленные на пару из разных видов зерновой муки.