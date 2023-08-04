Смертный приговор человечеству отменяется: Что на самом деле означает аномально жаркое лето

Европа страдает от жары: днем температура нередко превышает 40 градусов. Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Второй месяц лета принес сразу три мировых рекорда. 3 июля назвали самым жарким днем на Земле. Средняя температура на поверхности планеты впервые превысила 17 градусов: +17,01 °C.

4 июля - новый максимум: +17,18 °C. Затем самым жарким днем на земном шаре признали 6 июля: + 17,23 °C!

«Скорее всего, июль станет самым жарким месяцем в истории», - считает климатолог Лейпцигского университета Карстен Хауштайн. А эксперты Berkeley Earth (США), специализирующиеся на анализе данных о температуре суши, уже обещают: весь 2023 год будет самым знойным в истории.

Пустыня через пять лет

Виноват в аномальной жаре, разумеется, человек, твердят климатологи. Мол, слишком много нефти, газа, угля сжигает. Углекислый газ устремляется в атмосферу, создавая парниковый эффект на матушке-Земле. Отсюда - глобальное потепление.

«Изменение климата выходит из-под контроля, - прокомментировал температурные рекорды этого лета генсек ООН Антониу Гутерриш. - Я думаю, мы движемся к катастрофической ситуации».

Еще более категорична климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто, руководитель и координатор проекта ClimatePrediction.net: «Это смертный приговор для людей и экосистем!»

Добила меня новость про суперкомпьютер, предсказавший климатическую катастрофу через пять лет. «Земля превратится в выжженную пустыню!»

Прямо хоть сейчас в гроб ложись в белых тапочках, пока зной не испепелил заживо!

«Голодные камни» свидетельствуют

- Не спешите себя хоронить! - успокаивает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. - Страшилки июня - июля про исторические максимумы жары - лукавство. На самом деле отсчет этим глобальным температурным рекордам идет с 1979 года, когда начался спутниковый мониторинг погоды на планете. Только и всего. Но кого зацепит фраза про самый знойный день за 44 года? А вот заявления: «самый жаркий день на Земле», «впервые в истории мироздания» бьют по нервам. Хотя история Земли насчитывает 4,54 млрд лет. Есть разница с 44 годами?

Александр Лосев. Фото: СОЦСЕТИ

- Огромная, Александр Вячеславович!

- Так и национальные рекорды жары этого лета в разных частях света, о которых охотно пишет пресса, всего лишь рекорды последних десятилетий, а не веков и тысячелетий. Регулярные научные наблюдения за погодой ведутся лишь с конца XIX века. В 1873 году в Вене прошел первый международный метеорологический конгресс, там выработали единые правила измерений. Напомню, астроном Андерс Цельсий предложил свою шкалу градусов только в 1742 году.

- Выходит, до Цельсия температуру не измеряли, и что было с погодой во глубине веков, точно неизвестно?

- Кое-что известно. Прошлым летом Европу накрыла засуха. Такой не было 500 лет, заявляли климатологи. Сильно обмелели Рейн, Эльба, другие реки. На поверхность из воды выступили так называемые голодные камни (нем. Hungersteine). Своеобразные «календари», на них предки отмечали экстремальное снижение уровня воды в реках при аномальной жаре. Они бывают видны лишь в случае мощных засух. На одном из валунов высечено: «Если вновь увидишь этот камень, будешь рыдать. Так низко вода стояла в 1417 году». Понятно, засухи в те века приводили к голоду, взлету цен на хлеб, прочим бедствиям. Археологи обнаружили на «голодных камнях» следующие даты: 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893. Так что были, были и прежде аномально высокие температуры в Европе.

Периоды ужасающей жары и засух отразились в древних мифах о Фаэтоне и выжигающей землю колеснице Гелиоса, о Деметре и Персефоне, в памятниках уничтоженных засухами Шумеро-Аккадского царства и Древнего царства Египта, китайской империи Тан и цивилизации майя. В тех же русских летописях. Но человечество выжило.

А нам сейчас упорно вбивают в головы «исторический максимум жары», «смертный приговор человечеству»!

- Зачем вбивают-то?

- Попытки «ловить хайп» на климатических колебаниях хорошо оплачиваются и монетизируются.

- Кем?

- Теми, кто стращает народ «ужасным глобальным потеплением», пытается полностью запретить ископаемое углеводородное топливо (нефть, газ, уголь), запускает «зеленую повестку», чтобы трансформировать мировую экономику, заново подчинить человечество мировому гегемону, оставить страны без доступных энергетических ресурсов и обречь на стагнацию экономик, кризисы, голод и кровавые конфликты.

Конкретный пример. Упомянутая вами Berkeley Earth, прогнозирующая, что 2023 год станет самым жарким в истории, основана в 2010 году «с целью решения основных проблем, связанных с глобальным потеплением». И получила от правительства Обамы статус, освобождающий от уплаты налогов. Такая вот «независимая некоммерческая организация».

- Не верите в глобальное потепление?

- Не только я. Экс-президент США Трамп не с бухты-барахты назвал его глобальной аферой. Он опирался на выводы ученых. И вывел Америку из Парижского соглашения по климату, инициированного как раз демократом Обамой для борьбы с глобальным потеплением. Демократ Байден, придя в Белый дом, в первый же день вернул США в Парижское соглашение.

Когда нам рассказывают про глобальное потепление, дескать, нужно бороться с углекислым газом, промышленными выбросами, почему-то забывают, что за этим стоит финансовый интерес на триллионы долларов. Байден много вещает про «углеродное обнуление», «декарбонизацию экономики», альтернативную энергетику, «зеленые технологии». Даже подписал указ о нулевом уровне выбросов парниковых газов в США к 2050 году. А на деле?

Как сообщает Евростат, в прошлом году Штаты стали ведущим экспортером нефти в страны Евросоюза, вытеснив с первого места Россию. В декабре 18% импортированной ЕС нефти пришлось на США. Второй крупнейший поставщик черного золота - Норвегия, 17%. Доля России упала с 31% в январе прошлого года до 4% в декабре.

Также под давлением Вашингтона Евросоюз резко сократил импорт нашего природного газа. С 31% в первом квартале прошлого года до 19% в декабре. Место России заняла Норвегия. США стали вторым крупнейшим экспортером в Евросоюз - 20%.

- Ловко сработали янки!

- Для Штатов климатическая повестка - новый способ сохранения и расширения своего влияния и власти в мире. Агрессивно навязывая другим странам «зеленые проекты» и «зеленые кредиты», сокращая у них традиционные отрасли промышленности, Америка будет сдерживать развитие всех остальных государств. Борьба с «глобальным потеплением» - инструмент давления США на Китай, ставший индустриальным центром мира, и Россию как мирового поставщика энергоносителей.

Лед и пламень

- Нет никакого глобального потепления! - продолжает Александр Лосев. - Есть циклические колебания климата. Периоды тепла и холода постоянно сменяют друг друга. Например, 720 - 630 млн лет назад, в так называемый криогений, вся Земля покрылась льдом от полюсов до экватора. А 55 млн лет назад, в конце палеоцена, наоборот, планета разогревалась до термических максимумов, намного превышающих нынешние, и сохранялся этот перегрев в течение 200 тысяч лет. Содержание углекислого газа в атмосфере тогда было в 5 - 8 раз больше, чем сейчас. Хотя промышленности и нефтедобычи, разумеется, еще не было, динозавры уже вымерли, а небольшие по размеру млекопитающие только начали завоевывать мир.

Нашей цивилизации очень повезло. Мы живем в межледниковье - в относительно небольшом по геологическим меркам периоде «оттепели» между колоссальными ледниковыми периодами. Предыдущий длился 100 тысяч лет и закончился буквально 10 - 12 тысяч лет назад. Когда мы говорим, что Волга впадает в Каспийское море, то должны понимать: в последний ледниковый период Каспийское море уже было, но ни Волга, ни Москва-река здесь не протекали. Русская равнина была скована ледовым панцирем свыше километра толщиной.

Многочисленные малые ледниковые периоды и климатические оптимумы сопровождали человеческую цивилизацию от античности до наших дней.

Продолжительность межледниковий составляет 10 - 30 тысяч лет. Мы можем только надеяться, что следующий ледниковый период наступит не скоро. И несколько тысяч лет в запасе у нашей цивилизации есть. А вот вероятность наступления очередного малого ледникового периода весьма высока уже к 2030 году. Связано это с циклами снижения солнечной активности. Задача человечества - получить возможность управления климатом, создать доступные, дешевые источники энергии, чтобы выжить, когда нынешнее потепление сменится похолоданием.

К сожалению, у метеорологов, при наличии спутников и суперкомпьютеров, нет пока возможности прогнозировать вдолгую природные явления. Нет даже точной модели атмосферы. Куда ж мы лезем с «глобальным потеплением», попытками с ним бороться, если не понимаем до конца, что такое климат. И как его прогнозировать.

Человек виновен во многих вещах. В засорении океана пластиком. В варварском уничтожении амазонских лесов ради добычи лития для батарей. В утрате биоразнообразия и распространении генно-модифицированных культур для биотоплива, надолго делающих почвы непригодными для дальнейшего использования... Но устроить глобальное потепление на планете нам пока не под силу. Любой мощный вулкан способен выбросить в атмосферу больше углекислого газа (СО2), чем вся мировая промышленность. Парниковым газом является не только СО2, но и метан, и водяной пар. До 70 процентов парникового эффекта создается, кстати, этим паром и облаками.

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Генерал Мороз против Гитлера и Наполеона

Наполеон просчитался и с климатом, и со стойкостью русских. Фото: ru.wikipedia.org

- В связи со знойным европейским летом-2023 вспомним две важные даты для России, - говорит Александр Лосев. - Лето 1812 года - начало войны с Наполеоном. Ему предшествовало еще одно жаркое лето 1811 года. Во Франции созрел небывалый урожай винограда с отменным качеством ягод. Тогда же над Землей появилась яркая комета. Давшая название превосходному шампанскому вину Vin de la comete. Что зафиксировал Пушкин в «Евгении Онегине»:

Вошел: и пробка в потолок,

Вина кометы брызнул ток...

Французская Академия наук обещала Наполеону: мол, мы живем в эпоху жары, можно смело нападать на Россию, холодов не будет. Но уже в середине октября 1812 года климат резко переменился. Непобедимая прежде армия Наполеона отступает, бросая по дороге замороженные трупы солдат, лошадей. Сам император списал проигранную войну с Россией на внезапное наступление необычных холодов...

Лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Метеорологи, в том числе германские, фиксировали в 30-е годы резкое повышение уровня температур на планете. Освоение Арктики при Сталине, наш Северный морской путь стали возможны, потому что стало теплее, льды отступали. Но зима 1941 - 1942 годов неожиданно оказалась очень суровой. Смазка немецких танков, орудий замерзала, самолеты не могли взлетать. У Гитлера возникли проблемы с теплым обмундированием армий под Москвой.

Такова ирония климата. Можно что угодно просчитывать, закладывать потепление в военно-политические или геополитические проекты. Но климат неподвластен человеку и жестко наказывает самоуверенных.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда такое аномальное пекло?

- В чем же тогда причины аномальной жары этого лета, если вы отрицаете глобальное потепление?

- 4 июля Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о начале Эль-Ниньо в тропической зоне Тихого океана.

Эль-Ниньо (по-испански - «мальчик») - мощнейшее природное явление, вызывающее повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана у берегов Перу, которое приводит к изменению атмосферных и океанских течений (термохалинная циркуляция). В разных частях света возникают как сильные засухи, так и мощные ливни, ураганы, наводнения, лесные пожары, идет большой разброс температур в разных частях планеты. Как раз то, что мы видим сейчас. Часть Америки, Европы, Китай изнывают от жары. Горит Греция. А Индия, Южная Корея страдают от ливней. В Москве же, европейской части России, наоборот, испытали в июле арктическое вторжение.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эль-Ниньо возникло вновь впервые за семь лет. «Что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных климатических условий. Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после его появления, поэтому, вероятно, оно будет наиболее заметным в 2024 году». Это я цитирую пресс-релиз ВМО.

- Выходит, нынешнее лето - еще цветочки. А горькие ягодки будут следующим летом?

- Возможно. «Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность побития температурных рекордов и возникновения более экстремальной жары во многих частях мира и в океане», - предупреждает генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

- А человек к перуанскому «мальчику» руку не приложил?

- Это чисто природное явление. «Мальчик» приходит раз в 2 - 7 лет, бедокурит 9 - 12 месяцев. Мощные фазы Эль-Ниньо фиксировались в 1790 - 1793, 1828, 1876 - 1878, 1891, 1925 - 1926, 1982 - 1983 годах, когда о глобальном потеплении даже не заикались. Его «визит» в 1997 - 1998 годах унес примерно 23 тысячи жизней и обошелся мировой экономике в 5 - 7% глобального ВВП в последующие несколько лет!

У Эль-Ниньо есть антипод - Ла-Нинья (по-испански - «девочка»). Когда из глубин Тихого океана у побережья Перу, Чили поднимается холодная вода, температура на земном шарике понижается. Как раз в этом году «мальчик» сменил «девочку». Так идет веками. Теплый Эль-Ниньо и холодная Ла-Нинья - основные естественные движущие силы климатической системы Земли. Они влияют на температуру, осадки, циклоны и антициклоны, океанские течения и ветра на всей планете.

- Прошлое лето в Европе тоже было рекордно жарким, хотя господствовала холодная Ла-Нинья.

- Европейцам просто не повезло с обширным блокирующим антициклоном, который установился практически над всей территорией Евросоюза и Британии. Гигантский нагретый столб воздуха, дотянувшийся до границ тропосферы и подпитываемый с периферии горячими воздушными потоками из Сахары, превратился в парниковый котел и «проработал» все прошлое лето.

-Что нас ждет дальше?

- Горячий «мальчик» побуйствует, следующее лето местами будет еще горячее. Местами! Потом явится холодная «девочка», экстремальные явления начнут стихать, климат постепенно придет в норму. Через несколько лет вновь нагрянет Эль-Ниньо. И снова нас будут пугать «самыми жаркими днями, неделями за всю историю Земли». Потом вспомнят про циклы солнечной активности - циклы Миланковича и минимумы Маундера. Так и будем жить в климатических колебаниях, которые нечистоплотные политики используют для продвижения своих идей, связанных с деньгами и властью.

- Но жить будем?

- Конечно. «Смертный приговор» человечеству - очередная страшилка, только и всего. Что же касается напугавшего вас, Евгений, предсказания суперкомпьютера про климатическую катастрофу через пять лет, выжженную Землю... Издание Science Direct пишет, что суперкомпьютер сгенерировал четыре тысячи (!) сценариев возможных климатических катастроф для 15 регионов мира до 2100 года. Любое выбирай и пугай слабонервных.