Империя покрывается все новыми «трещинами»: США может рухнуть в горнило финансового кризиса?

Главные причины утраты доверия – растущий госдолг и дефицит бюджета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй пошел. Агентство Fitch понизило рейтинг США. С максимального ААА до АА+. Это как пятерка с небольшим минусом, если измерять это в школьной системе координат. В целом, вроде ничего страшного, но очень показательный звоночек.

ГОСДОЛГ И ДЕФИЦИТ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ

Обоснование достаточно очевидное. В США продолжает расти госдолг. Он составляет уже 32,5 трлн долларов. Для сравнения, в 2000 году он был в шесть раз меньше - 5,5 трлн долларов. А экономика США за это время выросла лишь чуть больше, чем вдвое.

- Давайте по совести. Решение совершенно справедливое. Просто запоздалое. Оно назрело уже давно. Но, я так полагаю, по политическим причинам не проходило. Только вот S&P (другое рейтинговое агентство. – Ред.) в 2011-м осмелился. Остальные сидели тихо-тихо — мы ничего не видим, ничего не слышим. Ну вот… услышали. Не прошло и мгновения, - комментирует инвестбанкир Евгений Коган.

Кстати, снижение рейтинга Standard & Poor’s 12 лет назад привело к обвалу на фондовых рынках по всему миру, в том числе и в России. Сейчас биржи отреагировали сдержанно. Лишь в Азии была небольшая просадка. Остальные практически не заметили. Правда, сейчас ситуация немного другая.

ПРОТИВОЯДИЕ – НИЗКИЕ СТАВКИ

В 2011 году госдолг тоже уже зашкаливал, но американцы довольно быстро справились с последствиями. Они стали бороться с рецессией в экономике с помощью низких ставок. Их опустили до нуля. Это стало противоядием. Вызвало бум на фондовых рынках, на рынке недвижимости. Да и в целом экономика США все это десятилетие активно росла. Правда, в долг…

Сейчас положение ухудшается тем, что ставки в Америке уже не нулевые. И опустить они их не могут, иначе вырастет инфляция. Занимать США приходится под 5 – 6% годовых. А не занимать они не могут. Дефицит бюджета составляет около двух триллионов долларов. Эти деньги нужно где-то взять. Иначе будет разгон инфляции. И тогда ставки придется повышать еще сильнее. Но когда занимаешь деньги под высокие проценты, выплаты по долгу начинают быстро расти. И это еще сильнее увеличивает дефицит бюджета.

Так что ситуация в американской экономике сложная. И будет ухудшаться. Рано или поздно долги отдавать придется. Вечно жить в долг, как известно, невозможно. Запас прочности у Америки есть, но он не бесконечный. Это и подчеркнули рейтинговые агентства.

- На основании того, что мы видим, катастрофы не намечается. С другой стороны, в фундаменте глобальной финансовой системы, основанной на долларе, появилась еще одна трещина, - констатирует Антон Весенний, автор телеграм-канала «Ленивый инвестор».

КАК ОТРАЗИТСЯ НА НАС

Еще несколько лет назад любые волнения в американской экономике отражались и на нас. Особенно резко реагировал фондовый рынок. Связь была сильной. В том числе из-за того, что много американских инвестдомов держали деньги в России. И начинали выводить деньги из нашей экономики. Сейчас ситуация другая. Особых последствий для России не предвидится, считают эксперты.

А вот условный дефолт США, если он когда-либо произойдет, может отразиться на всей мировой экономике. И будет сродни ядерному взрыву. Гособлигации США держат десятки стран мира. Они пострадают в первую очередь. Кроме того, снизится стоимость основных сырьевых товаров. И вот это может повлиять уже на нашу экономику. Правда, вряд ли это перспектива ближайших лет. Американская экономика все еще довольно сильная.

СПРАВКА «КП»

Что означают эти рейтинги?

Напомним, в мире есть три самых крупных рейтинговых агентства (S&P, Moody’s, Fitch). Они оценивают платежеспособность каждой страны и крупных компаний. В общем, тех, кто занимает деньги на фондовом рынке. Используя эти оценки, инвесторы могут оценивать риски, сможет тот или иной заемщик отдать долги в будущем.

Чем выше рейтинг, тем меньше рисков. Самая плохая отметка – D. Это когда страна уже допустила дефолт, то есть не смогла расплатиться с долгами. Перед дефолтом ставят – С. Это почти вердикт. И почти стопроцентная вероятность, что дефолт скоро будет – дело времени. Далее – B. Это средняя оценка, «удовлетворительно». Чем больше «B» (максимум – три), тем ближе страна или компания к хорошему рейтингу. И наконец, самая высокая группа оценок – А. Среди них идеальный рейтинг составляет три «А». Его-то и лишились США.