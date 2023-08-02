Европейские олени объели Россию: государство выставило Норвегии счет на 400 миллионов

Норвежские олени - частые гости на территории России ФОТО: предоставлено заповдеником

В Мурманской области, кажется, назревает скандал. Виной всему 40 норвежских оленей, которые, — топ-топ, пересекли границу и больше двух месяцев паслись на территории государственного природного заповедника «Пасвик». А тут — северные сосновые леса, редкие животные и птицы. К слову, это единственный в России заповедник, полностью расположенный в пограничной зоне. Его площадь больше 14 гектаров, а территория вытянутая – 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. В соответствии с международными договоренностями, животные могут беспрепятственно ее пересекать.

Ущерб для всей экосистемы

- Они точно так же заходят из Норвегии и Финляндию. Это обычное дело, - объясняет «Комсомолке» директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

Заходят — и кушают! Тут в основном «пожрали» ягель. Что логично, ведь этот лишайник — один из основных видов пищи для северных оленей. По подсчетам руководства заповедника, норвежские животные «наели» на 47 млн норвежских крон, что по актуальному курсу составляет более 400 миллионов рублей!

- Пока мы говорим только о ягеле. Он растет примерно по одному миллиметру в год! Поэтому на восстановление уйдет несколько десятков лет. Этот лишайник формирует напочвенный покров, в котором обитают различные организмы. Его исчезновение влечет за собой исчезновение других видов. Поэтому мы говорим об ущербе для всей экосистемы. Его нельзя полностью выедать, должен быть баланс, иначе будет происходить эрозия почвы, она обнажается. Поэтому наша задача бить в колокола на начальном этапе, - объясняет директор заповедника.

В Мурманской области задумываются, как защищаться от гостей, наносящих ущерб ФОТО: предоставлено заповедником

Сотрудники «Пасвик» обнаружили норвежских оленей еще 9 декабря прошлого года – во время патрулирования. Об этом сразу оповестили российских пограничников и норвежских оленеводов и настойчиво попросили забрать своих животных. Однако те этого делать не спешили.

- Норвегия в этом была не заинтересована. У них просто нет кормовой базы.

Дело такое — олени на своей территории поели весь лишайник. И перешли на чужую.

- Хоть это и домашние олени, но, по сути, он на полувольном выпасе, - сетует Наталья Поликарпова.

Договориться о выдворении нарушителей границы оказалось не так просто. То норвежские оленеводы были заняты, то на реке, через который должен был осуществлять перегон, не устанавливался крепкий лед. Животных передали лишь 14 февраля.

Как считали

Подсчеты заняли длительное время. Процедура эта непростая и сложная, особенно учитывая территорию заповедника.

Как объяснила директор «Пасвик», за основу была взята формула, которая стандартно применяется для подсчета ущерба от действий оленей между Норвегией и Финляндией. Кроме того, эти правила озвучивали в ходе переговоров с Норвегией в 2015-м году. Правда, иностранное государство их не утвердило.

Территория заповедника составляет более 14 гектаров ФОТО: предоставлено заповедником

Однако финнам компенсацию выплачивают по первому требованию, а в случае с Россией от норвежцев – ни ответа, ни привета.

Формула сложная, в подробностях давать не будем, не специалист не разберется. В общем и целом берется количество животных, причем учитывается их вес, и сколько дней «браконьерничали». Суть: сколько определенное стадо за определенное время могло наесть ягеля и вытоптать.

Ягель, он же олений мох - излюбленная пища оленей ФОТО: Предоставлено заповедником

При окончательном расчете компенсации учитывается стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии, — ведь владелец заработал деньги, продавая туши, за чужой счет.

- Пока мы просто отправили письмо уведомительного порядка с требованием выплатить ущерб в виде компенсации. Это очень вежливое обращение к другой стороне с просьбой выйти на контакт. Мы даем им еще какое то время, но дальше пойдем в другие инстанции, вплоть до суда.

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