В России чувствуют себя очень одинокими только 6% населения Фото: Shutterstock

В разных странах по-своему справляются с проблемой одиночества у населения. В Японии организуют площадки, куда одинокие люди могут прийти пообщаться, а Испании в метро появились сидения для общения с пожилыми пассажирами. В то же время в России чувствуют себя очень одинокими только 6% населения. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

При этом еще треть опрошенных говорят, что чувствуют себя одинокими непостоянно, но очень часто. Интересно, что 20% довольны своим одиночеством и чувствуют себя в изоляции очень хорошо, а вот 16% россиян их одиночество огорчает и они стараются с ним бороться: ищут хобби, новых друзей, стараются чаще бывать в общественных местах.

«Я люблю одиночество, а люди быстро надоедают», — говорит одна участница опроса.

«Чувствуешь одиночество, займись новой деятельностью: шей, вяжи, займи руки и голову. Тогда и появятся и друзья, и единомышленники, и радость от результата», — делится секретом другая.

Еще 12% говорят, что иногда чувствуют себя одиноко, но это бывает крайне редко, и зависит скорее от настроения и душевного состояния, а не от людей вокруг.

«Можно чувствовать себя одиноким и при куче родственников и друзей, хобби и работе», — признается участница исследования.

42% россиян чувствуют себя одинокими

А вот вторая половина россиян говорит, что одиночество им не знакомо. Так, 20% объясняют, что у них много родных, близких, друзей, хорошие отношения с коллегами, а сама жизнь очень насыщенная, поэтому чувство одиночества им просто не знакомо.

Более того, 26% опрошенных и вовсе говорят, что порой даже устают от своего окружения и чрезмерного общения, и остаться одному наедине с собой – для них несбыточная мечта.

«На работе и дома столько общения, что хочется иногда остаться одной, для меня это будет полноценным отдыхом», — улыбается респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,3 тысячи человек.