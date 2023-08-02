Россия поможет Африке выбраться из «энергетической бедности»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр минеральных ресурсов и энергетики Республики Мозамбик Карлуш Закариаш, председатель совета директоров ООО "Сибирская генерирующая компания", член совета директоров АО "СУЭК" Степан Солженицын и постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Федеративной Республики Нигерия Габриел Адуда Фото: ТАСС

На Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка представители энергетического сектора России и стран Африки обсудили перспективы сотрудничества в регионе в рамках панельной дискуссии. Африка с ее растущим экономическим и демографическим потенциалом является одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. Российский ТЭК уже реализует целый ряд перспективных проектов на Африканском континенте, способствующих обеспечению доступа населения к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, и готовы расширять сотрудничество. «Российские энергетические компании готовы предложить африканским странам свои компетенции и технологии в различных областях» — заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на сессии «Россия-Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики».

Глава Минэнерго отметил, что Африка богата ресурсами: в ней сосредоточено порядка 7% общемировых запасов нефти, газа и угля, имеется большой гидропотенциал. При содействии российских компаний эти ресурсы могут быть эффективно использованы для повышения энергетической устойчивости региона.

Постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриел Адуда в ответ обозначил три основы, на которых должно выстраиваться взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Африкой: использование богатых ресурсов Африки, использование российских компетенций и экспертизы для эффективного освоения ресурсов и проектное финансирование. При этом Адуда подчеркнул, что времена, когда страны приходили в Африку, брали ее богатства и уходили, прошли. Сейчас Африка ищет взаимовыгодного сотрудничества, включающее в себя передачу технологий и инвестиции. Николай Шульгинов обратил внимание на последнюю реплику и попросил российские компании, которые намерены вести бизнес на континенте, учитывать настрой африканцев на отход от сырьевой экономики и создание продуктов с добавленной стоимостью.

Представители российских энергетических компаний в свою очередь выступили с конкретными предложениями по развитию сектора. Заместитель генерального директора «Татнефти» Нурислам Сюбаев заверил, что компания заинтересована в выстраивании долгосрочного стратегического партнерства и готова делиться опытом и технологиями, а также открыта для проектов по нефтегазодобыче. Генеральный директор «Интер РАО – Экспорт» Максим Сергеев рассказал, что компания приехала на саммит с комплексными предложениями строительства электростанций под ключ и уже заключила контракты с рядом африканских стран. Член совета директоров АО «СУЭК» Степан Солженицын наглядно показал, как российские энергетики готовы избавить ЮАР от дефицита электроэнергии. Также участники дискуссии обсудили потенциал использования газа, в том числе, СПГ, как удобного топлива для бюджетного и экологичного энергоперехода. Передовые проекты российских компаний в области зеленой энергетики тоже были представлены на форуме: «Юнигрин Энерджи» возводит в ЮАР солнечный парк мощностью 115 МВт и готова масштабировать использование солнечной энергии в регионе.

Николай Шульгинов подчеркнул, что энергопереход и достижение углеродной нейтральности являются важными трендами развития глобальной энергетики. При этом, по мнению министра, путь к углеродно-нейтральному будущему должен быть сбалансирован с учётом особенностей экономики и возможностей стран, а также не приводить к энергетической недостаточности и росту цен на электроэнергию. С ним были солидарны и представители Африки, которые заявили, что им не нужен чистый воздух, если они в результате останутся без электричества.

Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо, в свою очередь, добавил напряжения энергетической дискуссии и посетовал, ссылаясь на собственный опыт, на проблемы в коммуникации, которые назвал главным камнем преткновения в развитии сотрудничества. Он рассказал, что порой бывает непросто достучаться до крупных российских компаний. По мнению министра, российский бизнес должна более явно представлять свои интересы в регионе.

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк присоединился к словам Ондо, а также призвал переходить от разговоров к действиям. «Иногда мы начинаем разговор, не понимая в полной степени, что на кону. 600 млн африканцев не имеют доступа к электричеству. К 2030 году население Африки, как ожидается, достигнет 1,6 млрд. Если мы не начнем исправлять ситуацию, то получим 960 млн человек без доступа к электричеству» — заявил Аюк. По его словам, развитие сотрудничества в газовой сфере может решить ряд проблем, но нужно действовать сейчас, а для этого необходимо наладить эффективную коммуникацию.

«Мы приезжаем не просто поговорить как Россия и Африка любят друг друга, что мы друзья навеки!» — экспрессивно продолжил председатель Африканской энергетической палаты. — «Африканцы уже готовы жениться, а Россия еще на этапе свиданий. Пора вступать в серьезные отношения, чтобы построить крепкий союз на любви и доверии и победить энергетическую бедность». В конце выступления Аюк призвал брать пример с китайцев, которые действуют по принципу «пока сделка не подписана — из комнаты никто не выходит», чем несколько насторожил присутствующих на сессии, но в положенное время участники дискуссии все же разошлись, предварительно договорившись продолжить взаимодействие.