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Политика2 августа 2023 13:35

За трудоустройство участников СВО работодателей приравняют к социальным предпринимателям

Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
Александр ТИХОНОВ

Независимо от того, трудоустроят ли работодатели демобилизовавшихся бойцов, или гражданских, которые обеспечивали выполнение задач спецоперации, они получат разные меры господдержки. Это гранты, льготная аренда недвижимости, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнёров и многие другие инструменты развития бизнеса, которые доступны сейчас предпринимателям, имеющим статус социальных.

- Сейчас к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и т.д.). И которые тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда. Теперь этот перечень будет дополнен. У законопроекта есть положительное заключение Правительства. Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни, – сказал Андрей Турчак.

СПРАВКА

В весеннюю сессию через Госдуму и Совет Федерации одобрены и переданы на подпись Президенту десятки законов, инициированных «Единой Россией» и рабочей группой по вопросам СВО, которые касались поддержки фронта и социальной защиты участников спецоперации и их семей.

В рабочую группу, созданную по распоряжению Владимира Путина, входят представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, военные корреспонденты. Возглавляет ее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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