За трудоустройство участников СВО работодателей приравняют к социальным предпринимателям

Независимо от того, трудоустроят ли работодатели демобилизовавшихся бойцов, или гражданских, которые обеспечивали выполнение задач спецоперации, они получат разные меры господдержки. Это гранты, льготная аренда недвижимости, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнёров и многие другие инструменты развития бизнеса, которые доступны сейчас предпринимателям, имеющим статус социальных.

- Сейчас к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и т.д.). И которые тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда. Теперь этот перечень будет дополнен. У законопроекта есть положительное заключение Правительства. Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни, – сказал Андрей Турчак.

СПРАВКА

В весеннюю сессию через Госдуму и Совет Федерации одобрены и переданы на подпись Президенту десятки законов, инициированных «Единой Россией» и рабочей группой по вопросам СВО, которые касались поддержки фронта и социальной защиты участников спецоперации и их семей.

В рабочую группу, созданную по распоряжению Владимира Путина, входят представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, военные корреспонденты. Возглавляет ее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.