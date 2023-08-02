Как Вашингтон манипулирует Европой: «Любимая жена» помогает США обеспечивать оружием режим Зеленского

Все более важное место в реализации внешнеполитической стратегии США сейчас занимает Польша. Фото: Shutterstock

Многолетней ключевой особенностью американской идеологии является исключительность, переходящая в мессианство, а по сути, безграничная вера в то, что все американское (государственность, общественно-политическое устройство, внешняя политика и др.) имеет изначальное неоспоримое превосходство. США, по мнению носителей данной идеологии, выполняют уникальную историческую миссию по переустройству мира, которая якобы еще ранее была предопределена свыше. Американская политика всегда была наполнена огромным количеством мессианских концепций, которые были свойственны как либералам, так и консерваторам.

Нынешняя администрация Джо Байдена исповедует либеральный глобализм в целях формирования блока государств для сохранения и укрепления своего глобального доминирования в условиях все более явного заката однополярного мира. Активно эксплуатируется модель описания США как страны, находящейся в центре глобальной битвы между «демократиями» и «автократиями». Такой подход характерен для концепции американской избранности, что позволяет ему быть вполне востребованным среди западных элит.

В последние годы все более четко проявляются акценты в отношениях Вашингтона со своими европейскими сюзеренами. Триггером данного процесса, безусловно, послужило начало специальной военной операции России на Украине. Война до последнего украинца была ловко переименована Западом в «битву за свободу и демократию в Европе».

Длительный период времени основным партнером в Европе выступала Великобритания, которая обладала особыми отношениями с Вашингтоном. По сути, она выполняла функции гаранта «правильного» развития всех процессов в рамках Европейского союза. Однако после Брекзита Лондон лишился данного статуса, что привело США к необходимости поиска нового представителя, способного блюсти их интересы в Европе.

Все более важное место в реализации внешнеполитической стратегии США сейчас занимает Польша. Данная страна не претендует на экономическую значимость Великобритании, но ее роль в разы повышается в рамках борьбы с влиянием России и сохранением американского контроля над военно-политической ситуацией на европейском континенте.

Польша же не скрывает своего желания быть «любимой женой в европейском гареме Вашингтона» и на это четко указывают ее стабильно возрастающие военные расходы. Если в целом ряде европейских стран они не достигают 2% ВВП, то в 2023 году Польша уже поспешила заявить о готовности довести их до 4%.

Для экспертов давно стало очевидным, что США активно используют Польшу для мобилизации ресурсов других европейских государств и вполне ясно, что значимость существенно возросла в условиях развернувшегося украинского конфликта. В период смены электоральных циклов, полагаем, что в Вашингтоне вырастет желание переложить всю полноту бремени военных расходов по поддержанию киевского режима на своих европейских вассалов.

США никак не могут осознать, что мир стал совершенно другим и прежним он никогда не будет. Вашингтон не в состоянии обеспечить свое глобальное лидерство без ведения борьбы с Россией, Китаем и рядом других государств в рамках стратегической концепции комплексного сдерживания, которая легла в основу новой Стратегии национальной обороны. Деление государств на «свой-чужой», масштабирование военных альянсов и ведение гибридных войн лишь только толкает наш мир к пропасти ядерной катастрофы. К сожалению, еще пока в вашингтонско-брюссельских кабинетах не пришло осознание всей серьезности и значимости данной проблемы для всего человечества.

В новой Концепции внешней политики 2023 года четко определено, что «Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом».